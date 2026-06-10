蔣萬安的「殷瑋答」 沈伯洋：不應該有人當擋箭牌

蔣萬安的殷瑋答 沈伯洋：不應該有人當擋箭牌。（曾薏蘋攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日拋出五大公務員減壓政策，今出席活動時，被問到此政策遭台北市長蔣萬安今受訪反酸及「殷瑋答」一事時表示，北市府回應很高傲，現在已經不是「萬事推中央」，而是「北市府都是完美的、不要改進」。而身為市長，更不應該有人在前面當「擋箭牌」。

沈伯洋今日出席「台派聯盟後援會成立大會」前受訪表示，這一陣子他們提出了蠻多的政策，都是點出人民的心聲，但是市政府的回應卻一直都一樣，都說他們已經做得很好。

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沈伯洋說，他覺得非常疑惑，自己提出了市民的聲音，北市府回應永遠非常高傲，這樣的話，不管今天是在議會殿堂，或者是在直播，這些內容都沒有完全回應到台北市民的需求，城市是沒有辦法進步的。北市府自認已經做得盡善盡美，這可能也不是一個城市前進的表率。

被問到研考會主委殷瑋最近開了「殷瑋答」的節目？沈伯洋說，政務人員想要開直播沒什麼，民主社會攻防很正常，但他比較難過的是，登山交通路網改善、攤商動線改進，北市府都說已經做得很好、很有特色了，後來提出教師人員第三方解決機制，北市府也說做得很好；昨天提出公務員減壓，都是提出在現有機制上如何加碼改善，結果市府又說已經做得很好。

沈伯洋直言，近日北市府已經不是「萬事推中央」，而是說「北市府都是完美的、不要改進」，這絕對不是一個好現象。

陪同出席的民進黨立委吳思瑤致詞時也表示，非常遺憾在議會總質詢期間，蔣萬安之前要靠殷瑋寫小抄，昨天蔣萬安像是路人甲，讓殷瑋每天搶鏡頭，比市長還向市長，還攻擊式發言。沈伯洋已經成為蔣萬安的市政加速器，選戰才剛開始卻已經無比精彩，沈伯洋提名都還沒滿月，蔣萬安碰上強勁的沈伯洋，已經拉警報了。

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