蔣萬安直攻2028總統大位？命理師：機會大了

▲台北市長蔣萬安祭出國中小營養午餐全面免費政策，被視為布局連任選戰的關鍵一步。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安6日在市政會議拍板，今年起國中小營養午餐全面免費，政策一出也帶動其他縣市陸續跟進。蔣萬安此舉被視為布局連任選戰的關鍵一步，資深媒體人周玉蔻更示警民進黨，不排除蔣直接劍指2028大位。除了政壇議論，命理圈也加入戰局，命理師詹惟中鐵口直斷稱，若放眼2028年總統大選，蔣萬安「機會太大了」！

詹惟中日前在政論節目《新聞挖挖哇》中分析，1978年出生的蔣萬安，今年流年運勢出現「羊刃入本命、陀羅入夫妻」，若要爭取2026連任，恐怕不會一路順遂，過程中可能遭遇糾葛，或扯後腿的狀況，勢必陷入一番苦戰；但談到2028總統選舉，詹惟中卻直言「機會太大了」，並認為國民黨正處世代交替關鍵期，老將該退就退，反而替蔣萬安創造空間。

不過，另一位曾準確預測柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，則給出截然不同的解讀，她認為蔣萬安目前的大運仍在，連任市長問題不大；但長期來看，接下來十年行運偏向金水過旺，象徵外界壓力、雜音與消耗將不斷累積，反而不利於再向更高位階發展，她更斷言：「我覺得他沒辦法當總統！」

周映君也指出，若缺乏關鍵時辰與貴人推動，即便聲勢再高，也可能卡在臨界點。她直言，單從運勢來看，蔣萬安在總統之路上恐怕難以走到最後，若錯過關鍵窗口，未來十年恐將逐漸失去被拱出的條件。

