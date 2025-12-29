蔣萬安盼台海不再波濤與呼嘯 綠議員轟「講廢話」：交流還要繼續嗎？

台北市長蔣萬安昨（28）日才在雙城論壇致詞喊話「台海不要波濤與呼嘯」，沒想到中共解放軍隨即宣布要展開圍台軍事演習。民進黨市議員怒轟蔣萬安是去被「吃豆腐」，並質疑交流還要繼續嗎？蔣萬安也針對中國軍演做回應，任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲譴責。

雙城論壇落幕.... 隔天共軍宣布「圍台軍演」

以突破難關為標題，報導台北上海雙城論壇，文章卻批評民進黨阻撓兩岸交流，再提兩岸同胞同根同源，但同一時間，中共解放軍東部作戰區卻宣布圍台軍演。

前一天台北市長蔣萬安在雙城論壇上才呼籲「台海不要波濤與呼嘯」，緊接著共機共艦就瞄準台灣而來，讓民進黨議員顏若芳怒轟蔣萬安根本是在講廢話，「中共在做單方面的挑釁，你去被吃豆腐，回來馬上被打臉，這樣的交流還要繼續嗎？」

蔣萬安譴責升高衝突行為 還喊話賴總統「要克制」

蔣萬安今日也針對中國的軍演動作做回應，表示任何造成區域衝突升高的行為都予以嚴厲的譴責，要對話不要對抗、要和平繁榮不要「波濤呼嘯」。他還喊話賴總統，為政者應該要克制、降低風險、控管危機，守護人民的安全。

蔣萬安赴上海參加雙城論壇，不僅待的時間是歷屆最短，也是舉辦最晚的一次，也沒有像前兩任市長在第2次抵達上海時與國台辦主任會面，都突顯出兩岸情勢不一般。蔣萬安快閃上海，試圖淡化政治味，但前腳剛走，中方卻宣布軍演，相當尷尬，兩岸要融冰還感受不到太多善意。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

