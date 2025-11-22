蔣萬安盼農曆年前與輝達簽約
記者王誌成∕台北報導
台北市政府與新壽簽署北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地解約協議。台北市長蔣萬安二十二日表示，接下來會全力加速相關行政作業，希望農曆年前與輝達完成地上權簽約、明年中動工。
北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地先前由新壽取得地上權，北市府與新壽協商以四十四點三億餘元合意終止契約，雙方在二十一日完成簽署協議，預計二十四日辦理塗銷地上權作業，由市府收回土地，再專案設定地上權給輝達。
蔣萬安表示，感謝新壽與市府完成解約協議，市府接下來就會進行都市計畫變更及設定地上權作業，希望農曆年前跟輝達完成簽約、明年中動工。
對於北士科發展，蔣萬安說，包含Ｔ三、Ｔ四、Ｔ十二基地及周邊土地的產業戰略規劃，市府一定會用更高角度及更長遠眼光來整體考量；接下來就是全力加速相關行政作業，順利讓輝達落腳北士科。
