蔣萬安盼11月中前與新壽解約 李四川估與輝達簽約時間

台北市長蔣萬安希望11月中以前與新壽完成解約。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕輝達海外總部落腳台北北投士林科技園區(北士科)T17、T18，台北市政府地政局、法務局昨(30)日已經與新光人壽(新壽)協商合議解約的金額；台北市長蔣萬安今(31)表示， 新壽已經在上週記者會公開說明，取得相關成本回去後，就會啟動合意解約的程序。如果一切順利，希望在下個月中以前，順利的完成合意解約的程序。

台北市副市長李四川今天也表示，跟新壽解約完後，才能簽約；簽約前，輝達必須先提供投資計劃書經過審查，輝達表示約要2個月製作投資計畫書。這部分可以跟市府的都市計畫變更並行，而都市計畫變更需要公開展覽，公展需要一個月，因此初估在3個月內可以完成簽約跟都市計畫變更。

李四川說，市長希望最晚在明年中簽約，也要求團隊要盡快；他目前告訴所有的幕僚，希望在農曆過年前，完成簽約。

