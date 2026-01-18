即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

九合一大選倒數314天，外傳民進黨將在台北市長選戰中徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君親征，桃園部分則有行政院秘書長張惇涵、總統府副秘書長何志偉、綠委王義川被點名。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日回應，台北市是全國首都，黨內有非常多優秀人選，希望黨中央遵循機制，能盡快推出最適合的人選。





今早11時，蘇巧慧與新北市議員彭一書團隊，議員參選人朱誼臻、高乃芸等人，在鶯歌服務處發放春聯，並於活動中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

快新聞／蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了

蘇巧慧（中）今早接受媒體聯訪。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者提問，民進黨全台2026年布局逐漸完成，徐國勇秘書長之前有說，台北跟桃園的人選可能會在農曆年前完成，委員怎麼看？有沒有期待的人選？對此，蘇巧慧表示，台北市是全國的首都，黨內有非常多優秀的人選，都值得出來挑戰這個位置，也適合台北市長這個位置；希望黨中央遵循機制，能盡快推出最適合的人選，一起打贏2026這場選戰。





原文出處：快新聞／蔣萬安看招！傳卓榮泰、鄭麗君親征北市？蘇巧慧回應了

更多民視新聞報導

16:47宜蘭近海規模4.9極淺層地震 最大震度4級

民視八點檔《豆腐媽媽》粉絲見面會！談很久未見她 洪都拉斯曝心聲

林宸佑遭羈押 蘇巧慧語重心長：面對中國威脅應團結守護台灣

