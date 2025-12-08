蔣萬安看招！台北市長最新民調曝光 吳怡農開嗆「2件事」全說了

民視新聞／顏一軒、林佳彤報導

《TVBS民調中心》今（8）日所公布的最新民調顯示，2026年台北市長選舉，倘若民進黨是由壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農披綠袍，對決現任市長蔣萬安，雙方支持度為24%：61%；如果由綠委王世堅出戰，兩人支持度為31%：55%。對此，吳怡農回應，儘管大家普遍認為台北「很好」，但事實上應更積極，他也批評搶輝達（NVIDIA）落腳北士科的功勞沒意義，並質疑蔣市長近期對「小紅書」的發言，凸顯其保守性格。





記者提問，針對《TVBS》民調，若是蔣萬安對決吳怡農，數據顯示蔣的支持度為61%，高於吳的24%，雙方差距37%，請教針對此份調查以及蔣滿意度59%的看法？

對此，吳怡農指出，從這些數據看得出來台北有很多的優勢；儘管近年沒有太多實質的改變，大家普遍還是會覺得台北很好，可是卻應該要更積極。

他認為，現在去搶輝達的功勞，完全沒有意義，因為如果輝達本來要去其他地方設總部，最後因為政府的努力，而選擇了台北，不管這件事是地方還是中央促成，大家都應該給予肯定，可是如果這是人家本來就要做的事，還把它列為政績，是不是太不認真了呢？

吳怡農質疑，蔣萬安近期對於「小紅書」的發言，更顯示蔣保守的性格，「小紅書」拒絕配合警方打詐，發函也已讀不回，所以政府選擇保護用戶；而身為首都市長的蔣萬安若不同意中央政府的做法，那他認為應該怎麼做才能夠有效保護市民？「這是我想知道的」。







