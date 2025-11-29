蔣萬安真對上徐國勇了！ 2人卻都與「媽祖」拉關係

台北市萬華青山宮今年適逢建廟170週年，今（29日）北港朝天宮媽祖北上參加萬華青山王祭，市長蔣萬安、民進黨秘書長徐國勇等人藍綠政要都親自前往萬華火車站接駕，蔣、徐兩人不但都和「北港媽」拉關係，且都肯定、感謝「北港媽」到台北。

位於萬華的艋舺青山宮每年在農曆10月20日至22日舉辦「艋舺大拜拜」(青山王祭)，是在地重要民俗慶典，北港朝天宮媽祖與艋舺青山宮青山靈安尊王結緣在1935年日治時期舉辦的「台灣博覽會」，當時官方邀請北港媽祖至艋舺參與始政22週年慶典，北港媽祖停駕青山宮，促成兩大宮廟神明的世紀會面，為台灣宗教史寫下重要紀錄。

到場接駕的藍綠從政者皆有，藍軍包括台北市長蔣萬安、民政局長陳永德、台北市議員郭昭巖等人，陣營堅強；綠營出席也有看頭，包括民進黨秘書長徐國勇、立委王世堅、議員劉耀仁、洪婉臻等人，陣容龐大；彷彿2026台北市長選戰提前開打。

徐國勇「一馬當先」與蔣萬安併立，且趁蔣萬安致詞時，不斷回頭張望，似在確認到場「援軍」；蔣萬安則是氣定神閒的向到場的藍綠從政者逐一問好。

蔣萬安表示，北港朝天宮是台灣媽祖信仰的總本山，香火鼎盛，信眾遍佈全球，不只是台灣媽祖信仰的聖地，更是全國唯一擁有兩項國家指定無形文化資產的擁有者，身為台北市長，能夠親自恭迎北港媽來到台北，感到非常榮幸、非常高興。

蔣萬安並重溫北港媽與青山宮的歷史淵源，強調北港媽祖與青山王結緣已經有90年了。他也因為是雲林外孫的緣故，所以從小就知道北港媽的盛名，相信台北鄉親看到北港媽都一定很感動，因為媽祖是很大的依靠，他也祈導神明能保佑台北市，台灣能國泰民安、風調雨順、所有鄉親身體健康萬事如意。

徐國勇致詞時，感謝北港朝天宮蔡咏鍀董事長一路護送媽祖北上，以及艋舺地區的好朋友，他提到自己畢業於龍山國小，從小到大都拜青山宮，還回到龍山國小教書，他不僅是艋舺地區的學生也是老師，自己非常開心可以看到蔡咏鍀董事長護送媽祖來艋舺，是在地的一大盛事。

徐國勇說，90年前媽祖初次到台北就是坐火車，因此今天也是紀念該傳統，同樣再坐火車到艋舺，希望保佑中華民國台灣可以風調雨順、國泰民安。最後，今天也代表總統賴清德祝福青山宮、北港朝天宮媽祖可以保護全台人民。

