蔣萬安真有總統命？命理師看好：大象變獅子

▲台北市長蔣萬安近期頻頻被命理圈點名看好。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 隨著2026地方選戰話題逐漸升溫，台北市長蔣萬安的政治前途，近期頻頻被命理圈點名看好。繼命理師詹惟中公開預言蔣萬安「機會很大、有總統命」，甚至可能衝擊總統賴清德的連任之路後，另一名吠陀占星權威、命理師李靜唯，也透過塔羅與星盤分析，直指蔣萬安未來數年將迎來關鍵轉折，形容其運勢走向為「大象變獅子」。

詹惟中：2026連任苦戰、2028總統「機會太大」

詹惟中日前在《新聞挖挖哇》節目中分析，1978年出生的蔣萬安，今年流年運勢出現「羊刃入本命、陀羅入夫妻」，若要爭取2026連任，恐怕不會一路順遂，過程中可能遭遇糾葛，或扯後腿的狀況，勢必陷入一番苦戰；但談到2028總統選舉，詹惟中卻直言「機會太大了」，並認為國民黨正處世代交替關鍵期，老將該退就退，反而替蔣萬安創造空間。

塔羅「雙隱者」 低調承擔型政治性格浮現

而李靜唯則從塔羅與吠陀占星角度，進一步解析蔣萬安的性格與未來走勢，她指出，蔣萬安的人格牌與靈魂牌皆為「隱者」，象徵其行事低調、習慣獨自承擔責任，並願意長期投入公共事務。這樣的特質，往往在初期不易被看見，但隨時間累積，反而能轉化為深層信任與穩定支持。

在感情與家庭面向，蔣萬安的愛情牌為「世界」，往往有很深的家國情懷，也能在關係中承擔長期責任；他與夫人的婚姻，正是典型的同甘共苦、歷經時間考驗的愛情長跑；至於財富牌則為「死神」，意味著他的人生並非一路順遂，而是經歷過明顯的起落與轉折；但死神真正的核心不是失去，而是絕處逢生與重生的能力。

「死神」流年 2027迎真正考驗

談到流年運勢，李靜唯指出，2026年蔣萬安將進入「吊人」流年，關鍵不在於突破，而在於守成與延續，反而有利於爭取連任；真正的考驗落在2027年的「死神」流年，以整體國運來看，2026下半年至2027年底，確實是一段混亂、拉扯、甚至寸步難行的時期，蔣市長即便順利連任，也難免面對結構性的挑戰與壓力。

水星大運加持 「大象變獅子」罕見格局成形

不過，從吠陀占星來看，李靜唯認為，蔣萬安目前正行走在有利的水星大運，思路清晰、策略明確，加上木星位於巨蟹的廟旺位置，具備強烈貴人運與民意基礎，形成罕見的「大象變獅子」格局，這意味著，他此生的成長路徑，將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子，這不是張揚的權力，而是來自內在厚度的威望。

最後，李靜唯總結提到，蔣萬安真正的高峰，仍在未來，必須等到數年後走入木星流年，他的聲望與格局，才會真正站上頂峰，完成那頭「獅子」的轉化。她直言，蔣萬安從隱者出發，走過吊人，迎向死神，這不是順風順水的人生，而是一條必須耐得住孤獨、扛得住重量的路，蔣萬安真正的考驗，從來不在於聲量，而在於能否在風起雲湧之中，依然守住初心、穩住腳步。

