蔣萬安祝小巨蛋20生日快樂 國際賽事、baby monster、江蕙接力、三館半價優惠一次看

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北小巨蛋邁入20週年，今年12673月以城市級規模推出系列慶生活動。北捷遊憩公司今（3）日於小巨蛋冰上樂園舉行慶祝典禮，台北市長蔣萬安親自出席，回顧場館自20年前啟用以來，橫跨運動、表演、國際賽事的里程碑，也正式宣佈12月推出「三館同慶」優惠，包括小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園與貓空纜車全面加入慶祝行列。

蔣萬安親自出席，回顧小巨蛋20年過往，也正式宣佈12月推出「三館同慶」優惠。（圖/鄧宇婷）

小巨蛋前身為台北市立棒球場，是許多民眾青春記憶的起點。2005年啟用後首度開放的區域便是冰上樂園，也是台灣第一個具備冬季奧運比賽資格的標準冰場。自從張學友以《雪狼湖》音樂劇在小巨蛋完工後演出，二十年間，小巨蛋累計舉辦超過演唱會、競賽與展演活動，包括聽奧、世大運、世壯運、NBA台北站等大型賽事皆在此留下紀錄。

廣告 廣告

蔣萬安致詞時特別提到，20年前他仍是學生，當時常前往市立棒球場觀賽，小巨蛋承載著他唸書時的回憶。他說，儘管20年後有了大巨蛋，我們始終沒有忘記小巨蛋留下的記憶。

他同時盤點今年底到明年初小巨蛋的重磅演出，包括韓團 BABYMONSTER演唱會，歌手江蕙、魏如萱也都接力開唱，幾乎票券釋出就秒殺，顯示小巨蛋依舊會為大家帶來精彩的表演、美好的體驗。

最後蔣萬安說迎來小巨二十週年重要的時刻，不僅要歡慶小巨蛋生日，還要迎接聖誕佳節，歡迎大家一同慶祝這個里程碑與嶄新的開始。因此從今（3）日開始到這個月底，冰上樂園祭出平日半價優惠，兒童新樂園及貓空纜車也從今天到5日推出一日券半價優惠。

更多FTNN新聞網報導

Super Junior大巨蛋開唱！蔣萬安曝市府規劃彩蛋 讓歌迷感受演唱會城市氛圍

哪個副市長最不可或缺、是否要李四川陪身邊？蔣萬安答：不管在哪心都在一起

太子集團23名員工竟申請失業補助 耿葳怒轟北市府：救濟詐團員工

