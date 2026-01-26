蔣萬安祝賀霍諾德遭酸「蹭熱度」! 賈永婕親自現身打臉
徒手獨攀聞名全球的攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功登頂台北101，僅花1小時31分鐘徒手征服508公尺高樓，寫下歷史性一刻，也讓全世界看見台灣。不少網友大讚這次行銷讓台北101登上國際版面，台北市長蔣萬安也第一時間在臉書發文祝賀，直呼這是結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，卻被網友嗆在蹭熱度，對此，賈永婕也回應了。
蔣萬安致謝30個公私部門 Netflix全球直播幕後曝光
蔣萬安在貼文中表示，霍諾德完成徒手攀登台北101的壯舉，驚險過程讓不少民眾捏把冷汗。對於外界好奇：「為何選擇台北101、為何是現在？」霍諾德僅簡短回應一句：「為什麼不？」展現挑戰極限的勇氣與在高壓環境中依然冷靜判斷的穩定度，讓人敬佩不已，也讓全世界目光聚焦台北。
蔣萬安特別感謝台北101促成此次挑戰，以及幕後專業團隊在安全規劃、技術支援與現場執行上的嚴謹投入。為了讓《赤手獨攀台北101：直播》能在Netflix全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、北市府文化局、交通局、警察局、公園處等，動員上百人次完成跨機關協調與安全整備，最終讓這場歷史性時刻順利完成，也讓世界看見台灣的熱情與專業。
遭酸收割功勞掀論戰 賈永婕暖心留言力挺市長
蔣萬安最後恭喜霍諾德寫下歷史，「讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」然而貼文曝光後隨即引發爭議，部分網友質疑他「收割功勞」，甚至有人翻出「台北金融大樓股份有限公司主要股東」資料，指北市府並非股東，留言酸道：「成功登頂才出來蹭」、「明明是董事長賈永婕的功勞」，對此，台北101董事長賈永婕親自暖心寫下：「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，（前晚）我還一直煩你。」
神奇鳳梨發威？賈永婕揭密霍諾德101挑戰險取消 15小時逆轉內幕
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
兩座101也照爬！ 奧斯卡神作《赤手登峰》揭密霍諾德害怕一面
整座島替他辦葬禮！冒牌「曼聯傳奇」闖蕩希臘10多年 本尊大器回應
霍諾德征服台北101 卓榮泰喝采「這句話」引爆網友怒火
賈永婕端「鳳梨」拜拜全球瘋傳！霍諾德疑惑、中國網友不解 台灣人解答
賈永婕端「鳳梨」拜拜全球瘋傳！霍諾德疑惑、中國網友不解 台灣人解答
卓榮泰稱「台灣101」遭炎上 王世堅笑回「都一樣」：很少人說「法國凱旋門」

即時中心／廖予瑄、許雯絜報導美國攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）昨（25）日上午在毫無保護裝置的狀況下，徒手攀登101大樓，僅花費1小時31分就成功登頂，締造人類史上一大創舉。對此，行政院長卓榮泰也在臉書發文，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上『台灣101』頂端喝彩」，引發部分民眾不解。今（26）日民進黨立委王世堅在立法院接受媒體採訪時指出，無論是『台北101』還是『台灣101』都一樣」，只要民眾按照自己約定成俗的習慣稱呼即可，「就像『巴黎凱旋門』，很少人會說『法國凱旋門』。」
卓榮泰稱「台灣101」遭炎上 王世堅笑回「都一樣」：很少人說「法國凱旋門」
工傷協會批霍諾德攀101「把人命當宣傳素材」 北市府回應：依SOP辦理

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國徒手攀岩專家霍諾德（AlexHonnold）25日成功徒手攀登台北101登頂，引發國際關注。不過，工傷協會隨即從職業安全角...
征服台北101全紀錄 揭幕前幕後3／心臟超大！攝影團隊「空中吊掛」全紀錄 網讚：看了都腿軟
奧斯卡影后「椅子攀岩」應援霍諾德 賈永婕驚喜：有錢都請不到

在Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》開始前夕，Netflix官方在IG分享一段影片，影片中莎莉賽隆隔空向霍諾德下戰帖，在椅子上完成高難度攀爬動作，並喊話「我的朋友，聽說你要攀登台北101，還有什麼是你不能爬的嗎」。霍諾德也接下莎莉賽隆的「爬椅子」挑戰，開始在椅子上...
工傷協會批霍諾德攀101「把人命當宣傳素材」 北市府回應：依SOP辦理
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國徒手攀岩專家霍諾德（AlexHonnold）25日成功徒手攀登台北101登頂，引發國際關注。不過，工傷協會隨即從職業安全角...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3則留言
曾不看好賈永婕！前綠委公開道歉：讓她為台北市、民進黨堅強
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。霍諾德一度「定格」在高空中，現場觀眾嚇一跳，原來他是要調整音樂。
霍諾德攀台北101！半空突「定格」掛牆上竟在挑歌 歌單曝光了
春節洗碗前先做1件事 不怕下水道堵塞
5歲女童胸部隆起！醫揭「家中這些常見物品」害的 連玩具也中鏢
這不是修圖吧？林志玲金色禮服側身照零小腹「瘦到發光」！51歲還有這狀態太狂！
兩原因終於止虧 台電明開董事會：2025年估稅前賺逾600億元
《娛樂世界》陳漢典娶嬌妻認貪圖Lulu美色 砸百萬席開70桌
賈永婕曾想延至週一挑戰！請蔣萬安.陳世凱協助 最後謝神奇鳳梨加持
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德昨（25）天早上挑戰徒手攀登台北101，不只台灣人，全球觀眾都為他緊張，最終他耗費91分鐘成功登頂，全場歡呼。而這次挑戰中，壓力最大的莫過於台北101董事長賈永婕，從霍諾台視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
奧斯卡影后「椅子攀岩」應援霍諾德 賈永婕驚喜：有錢都請不到
在Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》開始前夕，Netflix官方在IG分享一段影片，影片中莎莉賽隆隔空向霍諾德下戰帖，在椅子上完成高難度攀爬動作，並喊話「我的朋友，聽說你要攀登台北101，還有什麼是你不能爬的嗎」。霍諾德也接下莎莉賽隆的「爬椅子」挑戰，開始在椅子上...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
5歲女童胸部隆起！醫揭「家中這些常見物品」害的 連玩具也中鏢
愛美是許多女人的天性，小女孩也是如此，但若過早且頻繁地接觸成人的美妝與香氛用品，恐對身體發育造成潛在影響。近日一名年僅5歲的女童，因家長在替其洗澡時發現胸部有隆起的跡象，觸摸時還有輕微的硬塊感，內褲也出現白色分泌物，擔心提早發育遂至醫療院所就診。經醫師檢查評估後，屬於可逆性的「假性性早熟」，而其背後原因竟與長期接觸含環境荷爾蒙的化妝品及塑膠玩具有關。 模仿化妝接觸環境荷爾蒙 骨齡近8歲顯示發育超前 收治這名女童的臺北市立萬芳醫院兒科部醫師凌儀芝表示，女童骨齡成熟度相當於8歲，遠超實際年齡，經安排抽血與骨盆腔超音波檢查等項目，確認其中樞神經的下視丘與腦下垂體尚未啟動青春期機制，排除「真性性早熟」的可能，判定為外源性干擾導致的「假性性早熟」。在深入了解其生活習慣時，家長提到女童平常喜歡模仿媽媽化妝，經常拿取化妝品、指甲油塗抹或隨意噴灑香氛品，加上家中充滿各式塑膠玩具。這些習慣都讓她長期暴露在含有「鄰苯二甲酸酯」等環境荷爾蒙的物質中，經由皮膚或呼吸道進入體內，導致外源性雌性素過度刺激，進而誘發乳房發育等性早熟症狀。 性早熟分真、假2大類 假性可透過排除原因逆轉 凌儀芝解釋，性早熟在醫學上可分常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
自爆曾不看好賈永婕 前綠委「道歉」：現在支持她選台北市長
美國自由攀岩好手霍諾德徒手登頂台北101後，成為全球社群流量最強話題。讓台灣再次被國際看見的背後的推手、台北101董事長賈永婕也獲外界讚揚。民進黨前立委謝欣霓今（26日）在臉書坦言，「必須為過去不看好她，向賈永婕董事長道歉！」她還談到，在網路上看到有人建議賈出來選台北市長，自己也認為這是個非常好的想法。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3則留言