蔣萬安祝賀霍諾德遭酸「蹭熱度」! 賈永婕親自現身打臉

徒手獨攀聞名全球的攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨（25日）成功登頂台北101，僅花1小時31分鐘徒手征服508公尺高樓，寫下歷史性一刻，也讓全世界看見台灣。不少網友大讚這次行銷讓台北101登上國際版面，台北市長蔣萬安也第一時間在臉書發文祝賀，直呼這是結合勇氣、專業與高度專注的壯舉，卻被網友嗆在蹭熱度，對此，賈永婕也回應了。

蔣萬安在貼文中表示，霍諾德完成徒手攀登台北101的壯舉，驚險過程讓不少民眾捏把冷汗。對於外界好奇：「為何選擇台北101、為何是現在？」霍諾德僅簡短回應一句：「為什麼不？」展現挑戰極限的勇氣與在高壓環境中依然冷靜判斷的穩定度，讓人敬佩不已，也讓全世界目光聚焦台北。

蔣萬安特別感謝台北101促成此次挑戰，以及幕後專業團隊在安全規劃、技術支援與現場執行上的嚴謹投入。為了讓《赤手獨攀台北101：直播》能在Netflix全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、北市府文化局、交通局、警察局、公園處等，動員上百人次完成跨機關協調與安全整備，最終讓這場歷史性時刻順利完成，也讓世界看見台灣的熱情與專業。

遭酸收割功勞掀論戰 賈永婕暖心留言力挺市長

蔣萬安最後恭喜霍諾德寫下歷史，「讓全世界在今天，一起抬頭看見台北101！」然而貼文曝光後隨即引發爭議，部分網友質疑他「收割功勞」，甚至有人翻出「台北金融大樓股份有限公司主要股東」資料，指北市府並非股東，留言酸道：「成功登頂才出來蹭」、「明明是董事長賈永婕的功勞」，對此，台北101董事長賈永婕親自暖心寫下：「報告市長，賈董還有台北市民謝謝你的支持，（前晚）我還一直煩你。」



