蔣萬安神出手！營養午餐免費 綠營不挺卓榮泰

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中小營養午餐免費，不僅獲得基隆市、台中市、雲林縣及新竹市跟進，連綠營執政的高雄市，甚至民進黨內有意參選下屆縣市長的人選也紛紛表態認同，相較行政院長卓榮泰昨（8日）表示中央財政因財劃法被削弱無力協助地方的情況，恐又背上反民意黑鍋。

蔣萬安宣布營養午餐免費政策（攝自蔣萬安臉書）

在蔣萬安提出營養午餐免費的政策後，一開始民進黨議員何孟樺質疑是「政策買票」，上任三年一事無成，卻在快選舉的時候才推出，然而一般大眾的風向卻是明顯站在蔣萬安那邊，這一點從高雄市長陳其邁的態度，從一開始的「使用者付費」，變成跟進宣布免費，同時有意參選2026新北市長的民進黨籍立委蘇巧慧也表示贊同看來，讓正在裝窮的行政院立場相當尷尬。

廣告 廣告

特別的是蔣萬安宣布的時間點非常巧妙，根據《中國時報》的分析，現在這個時刻，卓榮泰團隊急需立院通過總預算審查，行政院必須哭窮賣慘，然而接下來的一個禮拜，又是民進黨黨內初選的關鍵時刻，有意挑戰百里侯的人選沒有選擇也只能跟進，這反而讓正在裝窮的行政院立場相當尷尬。

全台多縣市跟進宣布公立國中小學童營養午餐免費（資料照片）

再從縣市財政來看，截至2024年為止，台北市「累計餘絀」為539億，高雄則是負355億，連收支沒有賸餘的陳其邁市府，都找得出預算來讓高雄的國中小學生免費吃營養午餐，如何不讓卓內閣尷尬。

政院出面說沒錢給地方做這件事，尤其對有意參選縣市長的民進黨人選潑了一臉冷水，為了爭取認同想發福利拚選舉，只能怨政院這麼不會看臉色，讓蔣萬安用沒有政治色彩的民生福利政見殺了一個措手不及，也把總預算與《財劃法》的話語權給抓回到在野黨手上。

延伸閱讀

認同國中小午餐免費？最新網路民調破6成一面倒震撼表態

各縣市接力推營養午餐免費 林俊憲：去年提出政見獲市民迴響

台南跟進營養午餐免費？黃偉哲認有壓力嗆：北富南窮極度不公