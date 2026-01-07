蔣萬安祭一招太厲害！媒體人急勸綠：比速度

▲北市長蔣萬安昨（6）日宣布，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐「全面免費」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，台北市長蔣萬安昨（6）日主持市政會議時宣布，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐「全面免費」，政策一出立刻引發熱議。對此，資深媒體人周玉蔻直言，自己雖然瞧不起蔣萬安，但也不得不承認這項政策很厲害，同時也喊話綠營各縣巿長候選人「跟進」，這是個比速度的時代，否則2026選戰就要被營養午餐免費的政策給打趴了。

周玉蔻7日在臉書發文指出，蔣萬安宣布台北市營養午餐全面免費，對選民極具吸引力，民進黨政治人物不該輕忽，並奉勸各縣市長參選人應「從善如流」全面跟進，不僅要免費，還要加碼承諾熱食、美味與營養均衡，切勿再陷入「台北市分配款很多」等爭辯，這種老百性才懶得理的廢話。她進一步點名行政院，應儘早規劃並公布去年度超徵稅收的普發現金政策，金額至少1萬元起跳，不要再高談「財政紀律」那一套，否則難以回應民意期待。

針對藍白卡關中央總預算，周玉蔻認為，下鄉宣講根本是浪費時間，反酸卓內閣「以為自己是高市早苗團隊嗎？」她建議行政院應立即提出年度收支備案，公開承諾弱勢照顧與福利政策絕不縮水，而非持續陷入對立僵局。周玉蔻更批評，卓榮泰與民進黨立院黨團若只是不斷抱怨、哭訴，只會讓人民更加嫌棄政府無能，她也提醒，千萬不要傻到指望民眾黨前主席柯文哲出手相助，直言「跟魔鬼交易，死到屍骨全無的是民進黨」。

展望2026年底地方大選，周玉蔻替民進黨設定明確戰略目標，除了守住現有縣市，還應積極爭取嘉義市、宜蘭縣、台東縣、基隆市、新北市，以及彰化縣、雲林縣等選區，力拚全面翻身。她最後強調，真正能打動選民、特別是中間選民的，是具備自信、氣魄與實際執行力的政府領導人，而非年輕發言人罵人、立委寫臉書、例行記者會或空泛的道德喊話，「不要再猶豫了，這是個比速度的時代」！

