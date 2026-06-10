蔣萬安稱公務員減壓「很多都在做」...沈伯洋回酸「北市府高傲、認為自己完美」：非城市前進表率

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民進黨台北市長候選人沈伯洋昨日拋出五大公務員減壓政策，台北市長蔣萬安今（10）日受訪時卻稱「很多北市府都已經在做，甚至做得更多」。沈伯洋則反批，他提出市民的聲音，北市府回應卻很高傲，或做政治攻擊，現在已經不是「萬事推中央」，而是「北市府都是完美的、不要改進」，這不是城市前進的表率。

沈伯洋今日出席「台派聯盟後援會成立大會」前受訪表示，這一陣子他們提出了蠻多的政策，都是點出人民的心聲，但是市政府的回應卻一直都一樣，都說他們已經做得很好。

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沈伯洋再說，譬如登山交通路網改善、攤商動線改進，北市府都說已經做得很好、很有特色了，後來提出教師人員第三方解決機制，北市府也說做得很好；昨天提出公務員減壓，都是提出在現有機制上如何加碼改善，結果市府又說已經做得很好。

沈伯洋直言，這讓他覺得非常疑惑，他提出了市民的聲音，北市府回應永遠非常高傲，「認為他們已經做得盡善盡美，我覺得這可能不是一個城市前進的表率。」

媒體又問，怎麼看研考會主委殷瑋最近開了「殷瑋答」的節目？

沈伯洋回應，政務人員想要開直播沒什麼，民主社會攻防很正常，但他比較難過的是，反映了第一線聲音，結果北市府回答都是如此高傲、或是做個人政治攻擊，這樣沒有回應台北市民需求，城市是無法進步的。

沈伯洋直言，近日北市府已經不是「萬事推中央」，而是說「北市府都是完美的、不要改進」，這絕對不是一個好現象。

（圖片來源：讀者提供、三立新聞）

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