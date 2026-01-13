蔣萬安稱我是台灣人 鄭麗文：也是中國人

國民黨主席鄭麗文與台北市長蔣萬安。(鄭麗文臉書)

台北市長蔣萬安日前接受專訪，針對兩岸與身分認同議題表態指出，「我是台灣人，我就是中華民國的國民」，並認為這是多數台灣民眾的共識，也是當前社會的最大公約數。相關談話引發關注後，國民黨主席鄭麗文今(13)日回應表示，與蔣萬安的說法「完全同調」，強調身為台灣人，並不妨礙「我們也是中國人」。





蔣萬安在專訪中指出，執政者必須誠懇面對台灣社會主流民意，不分世代與年齡層，人民都生活在這片土地上，關心台灣的未來與國家的強盛。他表示，自己在台灣出生、成長，多次公開表達「我是台灣人，也是中華民國的國民」，這樣的認同有助於凝聚社會共識。

外界解讀蔣萬安的論述，與國民黨長期路線有所差異，鄭麗文則否認不同調。她指出，台灣與中國的身分與文化認同，長期在政治操作下被過度對立與簡化，事實上並非互斥，而是可以並存與包容。





鄭麗文強調，多數台灣民眾土生土長於此，自然是台灣人，但這樣的身分並不牴觸文化與歷史層面的中國人認同。她認為，將身分認同高度政治化、甚至操作為對立仇恨，無助於台灣社會的成熟與成長，呼籲回歸包容與理性討論。