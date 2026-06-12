蔣萬安稱民眾看不起監院 應廢

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台北市長蔣萬安呼籲廢除監察院，引發朝野討論。（本報資料照片）

總統府11日公布監察院正副院長及監察委員提名名單，由於綠營長期主張廢除監察院，卻「提好提滿」，台北市長蔣萬安11日拋出要修憲廢監院，昨更表示，監察院對民眾關心的議題閃躲、輕輕放下，「我們看到監察院完全沒有讓人民可以信服的作為，應該廢除」，呼籲藍白可考慮先否決所有提名人選，再尋求朝野共識修憲廢監察院。

蔣萬安昨在臉書發文表示，他看到總統府公布的29位監委名單後，認為現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，他指台灣民眾這幾年不只看不到監察院的積極功能，在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲，或是輕輕放下，他問「監察院是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？這是民眾心裡的質疑。」

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蔣萬安也說，包括新冠疫情時疫苗採購爭議、農業部在全台缺蛋時委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，這兩年一些五金行、水電行竟然能標下國防部的軍購案，「監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為嗎？台南酒店業者案、論文抄襲案，監察院是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？」

蔣萬安強調，「爾俸爾祿，民脂民膏！我認為應該廢除監察院。」指廢除監察院是民進黨的長年主張，陳菊也曾說過，「希望我是最後一任監察院長。」既然如此，民進黨就應該要支持修憲廢除監察院。

蔣萬安建議，國民黨和民眾黨的立法院黨團可考慮全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

監委被提名人、前藍委廖婉汝昨指出，朝野對立之下，各種人事同意權成為武器，專家學者成炮灰，若要修憲改成三權分立他不反對，但現在所喊「廢人不廢院，是在搞什麼東西」？廖也反問，「蔣萬安以後若當總統，監院廢不廢？」

廖婉汝指出，修憲是大工程，蔣萬安身為未來可能的總統候選人，就去黨內提出意見，找智庫、立院黨團一起來辦公聽會、研究，而不是各抒己見卻沒行動。

她坦言，監委經過審查之後都是一時之選，對國內機構、狀態都有想法，每個人被提名也有想做的事，現在卻因為政黨對立，讓同意權變成政治化題目。許多被提名人在未審查前就已經心灰意冷，認為到立院受審查只是被羞辱而已。