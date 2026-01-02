政治中心／綜合報導

總統賴清德元旦談話稱在野彈劾是在浪費時間，台北市長蔣萬安被問及此事，反嗆那大罷免不也是浪費時間嗎？對此綠營議員大酸，裝睡的人叫不醒，呼籲蔣萬安趕緊說服國民黨團通過總預算，才是當務之急。

前一天總統賴清德才喊話在野黨，明知彈劾不會過，但仍執意發起，起碼正事得先做，沒想到台北市長蔣萬安隔天馬上還以顏色。

記者vs.台北市長蔣萬安：「（市長怎麼看賴總統昨天說），（在野彈劾是在浪費時間），如果照這樣的標準，大罷免就不浪費時間嗎。」

廣告 廣告





蔣萬安稱「大罷免浪費時間」 洪健益酸：裝睡的人叫不醒

蔣萬安稱大罷免浪費時間，洪健益酸：裝睡的人叫不醒。（圖／民視新聞）





台北市議員（民）洪健益：「現在的蔣萬安不是不懂是裝睡，當你裝睡的時候，誰想要叫你你都不會醒，認清事實，趕快要求國民黨立法院黨團，趕快針對我們的總預算，讓它通過這才是現在首當之急。」

蔣萬安把大罷免和彈劾總統相提並論，卻忽略當初的大罷免是由民團發起，民進黨諷刺他是裝睡的人叫不醒，今年的總預算至今仍在立院卡關，不過立法院的朝野僵局，看來還會持續，因為國民黨團2號進行幹部改選，傅崐萁在國民黨立委掌聲下續任總召，新任首席書記長由林沛祥接任，副書記長改由許宇甄擔任。





蔣萬安稱「大罷免浪費時間」 洪健益酸：裝睡的人叫不醒

立法院國民黨團幹部改選，傅崐萁續任總召一職。（圖／民視新聞）





立委（民）吳思瑤：「傅崐萁路線，就是這兩年來國會民主失靈，民主倒退一個非常重要的元兇，如果國民黨持續由傅崐萁的路線，來主宰未來兩年的國會議程，當然我想對於社會能夠和解或是對立，那朝野能夠合作或是持續對抗，我可能相對的悲觀了一點。」

由傅崐萁主導的國民黨團，民進黨先幫忙沙盤推演，藍白持續杯葛議程，最終只會適得其反。

原文出處：蔣萬安稱「大罷免浪費時間」 洪健益酸：裝睡的人叫不醒

更多民視新聞報導

才被柯文哲抱怨：讓我頭痛！陳佩琪再發千字文嗆：我偏要寫

中共環台軍演遭多國關切 林佳龍：維持台海和平已是國際共識

柯文哲勸陳佩琪去上班！做「這工作」恐讓蔣萬安剉咧等？

