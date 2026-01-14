蔣萬安穿圍裙下廚燉雞湯！ 陳美鳳見他「一舉動」大讚：真暖心
台北市長蔣萬安近日上節目，穿圍裙下廚燉雞湯，期間他的一個小舉動，被主持人陳美鳳大讚「很暖心」。
鍋柄燙到不行還很淡定？ 為什麼陳美鳳會當場稱讚？
陳美鳳今（14日）在臉書分享多張與蔣萬安在錄影時的合照，表示蔣萬安長穿著圍裙洗手燉雞湯，「這個畫面大家想不到吧」，並點評他燉出來的湯「還真的蠻好喝的」。
陳美鳳觀察到，蔣萬安在炒雞肉時，明明鍋柄很燙，但他卻非常淡定的忍著燒熱，只為讓整體錄影更順暢。讓陳美鳳看了直呼：「真的很暖心～很為他人想ㄟ。」她之後要協助拿鍋子才發覺好燙，笑說：「唉呀呀~足拍勢。」
陳美鳳認為，蔣萬安的暖舉就像她的政策，讓2至12歲的小孩，每週都可以去超商領牛奶，就是希望孩子都能有充分的營養，而且可以從這樣的過程，認識產銷履歷與支持在地農業。她大讚：「真的是暖心的三寶爸～～讚啦！」
更多鏡週刊報導
「連爺爺的母親也是滿人！」連戰二媳婦被讚「基因強大」 回應曝光
馬英九曬馬年掛曆！ 身後「嘴對嘴激情照」意外搶鏡
凱特王妃見梅根「能閃就閃」！ 原因竟是「要保護哈利」
其他人也在看
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 173
王瞳穿「超辣透視裝」 全身只有亮片、流蘇
陳美鳳領軍的《民視第一發發發》將在除夕夜熱鬧登場，開場就以氣勢十足的「百人大開場」揭開序幕，由王瞳、賴慧如領軍胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒等人，熱舞「狂歡冒險嘉年華」，一出場就把年味拉到最滿。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 9
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 4
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
結婚霍建華10年！林心如不忍爆他「居家真面目」：只喝過他倒的水
林心如橫跨演員、製作人、妻子與母親等多重角色，13日出席品牌燕窩新品記者會，依舊維持亮眼狀態，林心如笑說：「現在真的很忙，但更懂得怎麼照顧自己」，同時自爆全靠兩道菜抓住老公霍建華的胃，直呼對方「很好養」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲
2年送走4家人！女星接噩耗悲痛送別 尪心疼發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 20
悄悄當媽咪／獨家！彌月趴照片窖藏兩年 吳亞馨低調升格當媽
昔日以模特兒身分轉戰演藝圈的女星吳亞馨，2022年和圈外人結婚後，已淡出演藝圈約3年；近日吳亞馨的友人在社交平台上po了回顧照片，外界才知道她已經低調當媽咪了，兒子目前2歲大。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 30
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 32
蕭亞軒小16歲前男友成二寶爸！黃皓三年「狂飆人生進度」超猛
天后蕭亞軒的戀情向來備受矚目，近日年紀小她16歲的前男友黃皓，已悄然走入人生另一個全新階段。他透過社群平台分享喜訊，正式宣布即將迎接第二個孩子，短短三年間接連迎來新生命，人生進度之快，引發外界傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 67
斷開百億富三代！蔡卓妍認愛小9歲新歡：好幸福 男方身分曝光
香港女歌手蔡卓妍（阿Sa）自分手交往6年的「百億富三代」石恆聰後，感情動向一直受到大家關注，先前傳跟小9歲健身教練交往的蔡卓妍，如今公開認愛，大方要求媒體可以刪去「緋聞」2字。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 8
阿本花2年走出炎亞綸情傷 鬆口「沒有模範前任」
炎亞綸日前坦承與阿本有過9年戀情，不過彼此感情依舊要好，最近還參與阿本主持的《OMO調查局》錄影。該節目於14日舉辦記者會，阿本表示，直到錄影前一天才知道炎亞綸要來上節目，內心多少有些忐忑，擔心這個不能說、那個不能講，結果被另外兩位主持人夏和熙、木木（林葦妮）吐槽，根本最後都自己說光光了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 17
大逆轉！胡瓜繼續主持《綜藝大集合》 傳與電視台達成漲酬勞共識
「綜藝天王」胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，胡瓜後來宣布將不續約，《綜藝大集合》最後一集確定主持到今年1月31日。而民視事後則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」今（12日）晚間媒體報導，胡瓜和民視已達成主持費不砍半，還會漲酬勞共識，將繼續主持《綜藝大集合》。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
BoA不續約了！ 與SM娛樂結束25年合作 網感嘆：真的要見證一個時代的結束了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國資深歌手寶兒（BoA）昨（12）日宣布，正式結束與經紀公司SM娛樂長達25年合約，SM表示：「與寶兒在經長時間、深入的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 63
娛樂報報／資深女星嗑美食熟男陪吃 被店員叫回收拾桌面
去年12月26日，本刊讀者在台北市松山區百貨公司的美食街遇到恬娃，只見她維持招牌造型，將眼鏡放在頭上，讓人一眼就注意到她，而她與一同用餐的男子聊得起勁，食物吃完了還拿出一疊資料，看起來像是在討論什麼重要的事情。到了終於要離開時，兩人或許沒注意到該餐廳要自行將...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9