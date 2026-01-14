蔣萬安穿圍裙下廚燉雞湯！ 陳美鳳見他「一舉動」大讚：真暖心

蔣萬安作客陳美鳳節目，下廚燉雞湯。（翻攝陳美鳳臉書）

台北市長蔣萬安近日上節目，穿圍裙下廚燉雞湯，期間他的一個小舉動，被主持人陳美鳳大讚「很暖心」。

鍋柄燙到不行還很淡定？ 為什麼陳美鳳會當場稱讚？

陳美鳳今（14日）在臉書分享多張與蔣萬安在錄影時的合照，表示蔣萬安長穿著圍裙洗手燉雞湯，「這個畫面大家想不到吧」，並點評他燉出來的湯「還真的蠻好喝的」。

蔣萬安到陳美鳳節目下廚。（翻攝陳美鳳臉書）

陳美鳳大讚蔣萬安很令人著想。（翻攝陳美鳳臉書）

陳美鳳觀察到，蔣萬安在炒雞肉時，明明鍋柄很燙，但他卻非常淡定的忍著燒熱，只為讓整體錄影更順暢。讓陳美鳳看了直呼：「真的很暖心～很為他人想ㄟ。」她之後要協助拿鍋子才發覺好燙，笑說：「唉呀呀~足拍勢。」

廣告 廣告

陳美鳳認為，蔣萬安的暖舉就像她的政策，讓2至12歲的小孩，每週都可以去超商領牛奶，就是希望孩子都能有充分的營養，而且可以從這樣的過程，認識產銷履歷與支持在地農業。她大讚：「真的是暖心的三寶爸～～讚啦！」

更多鏡週刊報導

「連爺爺的母親也是滿人！」連戰二媳婦被讚「基因強大」 回應曝光

馬英九曬馬年掛曆！ 身後「嘴對嘴激情照」意外搶鏡

凱特王妃見梅根「能閃就閃」！ 原因竟是「要保護哈利」