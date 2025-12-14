蔣萬安穿實驗衣帶學童做科學 趣味教育吸睛滿點

台北市長蔣萬安（右三）14日參加公益性趣味科學實驗演示會開幕活動，上台和小朋友們一起動手做實驗時，面對選擇時搔頭思考。（黃世麒攝）

「第11屆公益性趣味科學實驗演示會」於14日舉辦開幕活動，台北市長蔣萬安出席時，除了在致詞時鼓勵孩子從生活中學習，也在會中穿上實驗衣，與現場學童分組一起參與科學體驗。

蔣萬安表示，感謝台北市頂尖科學教育基金會長期投入兒童科學教育，活動邁入第11屆，持續以趣味、生活化的方式引領孩子親近科學，讓科學不再遙遠，透過「做中學、學中做」的過程，培養孩子對科學的興趣與理解。

他很感動許多家長在週末帶著孩子報名參與活動，展現對孩子教育與未來的重視，他進一步分享自身育兒經驗，指出孩子在不同成長階段有不同的學習與互動方式，期盼未來也能帶著二寶、三寶參與類似活動，讓孩子從遊戲與生活中自然學習科學。

談到市府推動科學教育的成果，蔣萬安指出，今年全國中小學科展競賽中，台北市50件參賽作品中有37件獲獎，顯示本市在培養學生科學素養與研究能力上的努力已逐步展現成效；此外，在今年國際生物奧林匹亞競賽中，台北市學生表現亮眼，勇奪一金三銀，世界排名第8，成果令人肯定。

他強調，北市府將持續支持各類科學教育推廣活動，並透過STEAM教育、AI學習拍檔與城市語言學習，以及首都盃國際技能競賽等多元管道，讓台北市的孩子能與國際優秀學生交流切磋，拓展視野、培養競爭力。

最後，蔣萬安期盼所有孩子都能度過一個愉快且充實的午後，也感謝主辦單位與教育界前輩的用心投入，讓公益性趣味科學實驗演示會一年比一年精彩，為台北的科學教育注入源源不絕的活力。

