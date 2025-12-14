蔣萬安穿牛仔褲比虛擬運動 賈永婕全副武裝笑回「這句」

蔣萬安(右2)穿牛仔褲上場比拚虛擬自由車及跑步，拿下第二名。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市虛擬運動協會主辦的「V鐵人─虛擬三鐵挑戰賽」今天在台北教育大學泳健館登場，市長蔣萬安、三鐵女神兼台北101董事長賈永婕、協會理事長兼議員陳炳甫等人，一起參加名人表演示範賽，蔣穿牛仔褲上場比拚虛擬自由車及跑步，拿下第二名的他直呼「蠻累的！」全副武裝的賈排名第四，「我是女子組第一！」並打趣地說，「我不知道可以穿牛仔褲就來……」。

賈永婕被問到專備專業，她笑稱，因為平常比賽鐵人三項，就會穿上又能游泳、騎車及跑步的服裝，腦子一時無法轉換，所以不知道可以像市長穿牛仔褲就來。對她而言，成績一定滿意，「因為我一定是女子組第一名！」

今天是示範賽，賈強調，選手在正規的虛擬運動比賽時，短時間內強度會拉得很高，每分每秒都在衝刺，非常刺激也很精采，線上競爭很大，螢幕上有每個人的名字，看到別人超車會告訴自己「不可以！怎麼可以超過我！快速、快速！」

陳炳甫也向有備而來的賈永婕致歉，賈幽默回應「你答應我要來101登高賽！不要忘了！」互動妙趣橫生。陳認為，虛擬運動最大好處是不受天氣和地點的限制，希望透過名人加持，可以讓更多市民認識這項運動。公館自來水園區的躍動館預計明年完工，屆時民眾可以親自體驗。

蔣萬安致詞提到，虛擬三鐵在國外逐漸成為趨勢，透過科技應用為運動參與開創更多可能，未來將持續與各界合作，推廣虛擬運動與智慧運動應用，讓市民享受更多安全、多元且有趣的運動環境。

台北市虛擬運動協會主辦的「V鐵人─虛擬三鐵挑戰賽」今天在台北教育大學泳健館登場。(記者方賓照攝)

