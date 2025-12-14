蔣萬安穿牛仔褲贏過賈永婕！虛擬三鐵「拿亞軍」：實在很累

台北市長蔣萬安14日出席台北市V鐵人虛擬三鐵挑戰賽，與台北101董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人，一同體驗虛擬單車及跑步等科技新型態運動賽事，穿著牛仔褲的蔣萬安竟拿到第2名。（台北市政府提供）

台北市長蔣萬安14日出席台北市V鐵人虛擬三鐵挑戰賽，與台北101董事長賈永婕、北市虛擬運動協會理事長陳炳甫等人，一同體驗虛擬單車及跑步等科技新型態運動賽事，穿著牛仔褲的蔣萬安竟拿到第2名，他比完笑稱實在很累。

蔣萬安表示，虛擬三鐵競賽在國外已逐漸成為趨勢，透過科技應用，讓民眾不受天候影響，在室內也能完整體驗游泳、騎車與跑步等運動，為運動參與開創更多可能。他指出，虛擬運動不僅展現科技創新的力量，也為推廣全民運動帶來嶄新形式，他特別感謝中華奧會以及相關單位攜手投入，讓科技結合運動的概念能在台灣逐步扎根，他也肯定主辦單位台北市虛擬運動協會的用心，讓活動內容兼具專業性與趣味性。

台北市正規畫於各行政區興建第二運動中心，並全面升級現有運動中心設施，包括大安與南港運動中心導入泳池AI偵測系統，在提升運動品質的同時，也強化市民運動安全；文山運動中心則打造智慧羽球場，透過科技記錄揮拍軌跡、速度與殺球次數，協助市民精進球技。

此外，蔣萬安也提到，台北田徑場率全國之先導入配速系統，透過跑道燈號即時顯示配速狀況，協助專業跑者掌握訓練節奏，展現北市在科技結合運動領域的前瞻與創新。

蔣萬安在現場也與賈永婕、陳炳甫等人，一同體驗虛擬單車及跑步等科技新型態運動賽事，他說今天行程滿檔，雖然穿著牛仔褲仍會全力以赴，最後也拿到第2名的好成績，比完笑稱實在很累。

他最後說，今日親自見證虛擬三鐵挑戰賽的系統與實際運作，深刻感受到科技為運動帶來的創新體驗，並感謝能率集團提供相關軟體技術支援。最後，他強調未來市府將持續與各界合作，推廣虛擬運動與智慧運動應用，讓更多市民享受安全、多元且有趣的運動環境。

