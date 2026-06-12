蔣萬安突喊廢監院！王世堅嚇一跳：他可能最近比較累

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總統府11日公布第7屆監察院正副院長及27名監察委員提名名單，台北市長蔣萬安呼籲藍白立院黨團，可以考慮全部否決全部提名人選，凍結監察院運作，再爭取朝野之間的共識修憲廢除監察院。對此，民進黨立委王世堅今天（12日）表示，對此十分不解，並認為蔣萬安可能最近比較累。

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅表示，蔣市長可能最近市政太忙，再加上民進黨提名沈伯洋跟他競爭，所以他最近可能就比較忙、比較累。王世堅認為，蔣萬安應該沒仔細端詳過名單。

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王世堅說，這名單不敢說「百分之百多好」，但應該相當程度可以獲得藍綠白共識才對。有些留任的監委，表現也不錯，蔣萬安是不是應該先仔細端詳，好好評估以後再來下決定。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

面對記者追問為何對於蔣萬安突然表態，王世堅回答，「你問，我也真的是不懂，因為蔣市長現在應該是汲汲營營在市政的推動，還有跟沈伯洋較量，怎麼會關注到這個議題？更何況，這些人選幾乎都是一時之選，可能他沒有仔細評量過，希望蔣市長能像過去一樣，至少先好好端詳一下，不要任意做決定。」

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