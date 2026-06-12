蔣萬安突喊廢除監察院 沈伯洋：不回應市政卻回應選總統議題

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立委吳沛憶(左起)、沈伯洋、黃捷12日舉辦「台北高雄連線 2026強棒出擊Team Taipei！Team Takao！Go！」限量球衣發布會。(記者方賓照攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府昨公布第7屆監委29位被提名人名單，台北市長蔣萬安突拋出先否決全部人選凍結監察院運作，再爭取朝野共識修憲廢除監察院的建議。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今(12日)質疑，蔣萬安說要專心市政，不回應自己提出的市政議題，卻都在回應競選總統的議題。

沈伯洋今天出席「北高黨部2026專屬球衣亮相」活動時受訪表示，這有兩個層次，一是蔣萬安現在身為台北市長，當自己詢問很多市政相關議題時，蔣基本上都不會出來回，反而都出來回一些像是競選總統的議題。

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沈伯洋直言，這讓人感到有點奇怪，希望回到市場問題、吸菸室第一線稽查壓力等，才是現在應該關心的事情。

沈伯洋說，其次是，若國民黨想廢除五權憲法，但民進黨在國會多數時期就提出修憲委員會，當時是國民黨不參加，這就是明顯的雙標。

沈伯洋續指，今年度中央政府總預算還在審查，且還有軍購議題，台北市長不是與台北市的立委很熟？為什麼就不談總預算或軍購的重要性？蔣萬安選一個議題出來講，不能回歸市政的好像是台北市政府。

此外，媒體詢及，蔣萬安最近以公務行程到其他縣市走訪考察，是否為變相輔選？沈伯洋回應，自己最近討論市政問題時，蔣萬安都說要專心市政，但是以蔣現在的行程看來，好像對其他縣市的關心高於台北市。

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