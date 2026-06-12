蔣萬安站台南投巧克力咖啡節 讚咖啡產業商機上看1400億元

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▲臺北市長蔣萬安今日應許淑華邀請，出席「2026南投巧克力咖啡節」宣傳活動，熱情邀請全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷到南投參加巧克力咖啡節，品嚐優質咖啡與巧克力，感受南投的人情味與獨特魅力。

【互傳媒／記者 謝忠義／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（12）日應許淑華邀請，出席「2026南投巧克力咖啡節」宣傳活動。蔣萬安笑說自己是重度咖啡愛好者，很榮幸來到以咖啡與巧克力聞名的南投縣。他表示，許淑華縣長提到，今年活動集結超過百家咖啡與巧克力品牌參與，並規劃千人踩街、主題晚會及煙火秀等精彩內容，相信除了在地鄉親外，也能吸引全臺各地及國外旅客慕名而來。

▲臺北市長蔣萬安今日應許淑華邀請，出席「2026南投巧克力咖啡節」宣傳活動，熱情邀請全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷到南投參加巧克力咖啡節，品嚐優質咖啡與巧克力，感受南投的人情味與獨特魅力。

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蔣萬安指出，根據統計，臺灣整體咖啡經濟規模已達1,121億元，平均每人每年飲用約190杯咖啡，且市場仍持續成長，預估到2030年規模可望突破1,400億元、平均每人每年飲用220杯咖啡，顯示咖啡產業蘊藏龐大商機與發展潛力。

蔣萬安表示，不只南投積極推廣在地優質咖啡與巧克力，臺北市也長期支持相關產業發展。目前臺北市咖啡店密度居全國之冠，走在街頭巷尾，隨處可見充滿特色與溫度的咖啡店。他也提到，臺北市近年透過「金杯獎」等競賽平臺，提供業者交流切磋的機會；此外，像是在臺北SOGO忠孝館舉辦的巧克力派對，以及臺北燈節期間規劃的首都咖啡嘉年華，也都持續推廣臺灣優質咖啡與巧克力品牌。

蔣萬安進一步表示，臺北市未來將持續與南投深化合作。此次巧克力咖啡節期間，南投縣政府特別推出每日前200名臺北市民專屬優惠；同時，南投縣民前往臺北市政府「熊讚」辦公室，只要出示身分證件，也可享有周邊商品優惠，希望透過雙方合作，促進兩地交流與互惠。

許淑華表示，第六屆南投巧克力咖啡節將於6月19日至28日在福興溫泉遊客中心盛大登場。今年活動集結超過百家巧克力、咖啡及特色伴手禮品牌，並規劃千人體驗活動、踩街嘉年華、大型主題晚會及璀璨煙火秀，打造白天到夜晚都精彩不間斷的夏季盛典，讓更多民眾認識南投優質農產與特色品牌。

最後，蔣萬安除預祝活動圓滿成功，也再次熱情邀請全國民眾呼朋引伴、攜家帶眷到南投參加巧克力咖啡節，品嚐優質咖啡與巧克力，感受南投的人情味與獨特魅力。