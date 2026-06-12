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即時中心／陳奕劭報導

台北市長蔣萬安今（12）日在臉書稱，要廢除監察院，還搬出監察院前院長陳菊昔日發言「希望我是最後一任監察院長」，要民進黨修憲廢除監察院。對此，民進黨台北市議員林亮君批評，當初糾正「剴剴案」的正是監察院，蔣萬安忘了嗎？林亮君強調，正事不做，閃躲民眾議題的正是蔣萬安。

林亮君回蔣萬安廢監院

林亮君在臉書發文表示，蔣萬安市長重大表態，結果不是台北市政的說明、不是檢討議員質詢缺失，也不是有關大龍市場改建報告敷衍、北市幼兒園設開放式吸菸區的檢討、大巨蛋不斷漏水的回應。

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她指出，伶牙俐齒、有人護駕的蔣市長在市民通勤早上時段發表的重大意見，是痛罵監察院的人事案，他說「監察院在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲、輕輕放下」。

林亮君批蔣萬安

林亮君批評，「剴剴案」蔣萬安忘了嗎？大家記性沒那麼差！時間不過1年前，監察院針對「剴剴案」的兒少悲劇糾正台北市政府，認為台北市府對於居家托育人員的輔導管理、監督與檢查流於形式，未善盡主管機關保障及維護兒童生命之責，被監察院糾正後，蔣萬安回應「該怎麼裁罰，就怎麼裁罰」，同案監察院也糾正了新北市政府和衛福部。

她強調，「剴剴案」是社會悲劇、社會安全網的漏接，是全台灣人民關心的議題。監察院過去也對寶林茶室中毒案、信義區幼兒園狼師案等糾正台北市府。正事不做，對民眾關心議題閃閃躲躲的是蔣萬安。

快新聞／蔣萬安竟喊廢監院！林亮君痛批：北市府曾被糾正「剴剴案」

台北市長蔣萬安（中）。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／蔣萬安竟喊廢監察院！林亮君痛批：北市府曾被糾正「剴剴案」

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