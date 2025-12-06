民視新聞／顏一軒、楊軒報導

中國社交軟體「小紅書」因近兩年內涉入1706件詐騙案，4日遭內政部發布命令暫行封鎖1年，閣揆卓榮泰受訪時重申，「小紅書」是用中國的「言論不自由」來傷害台灣的言論自由，卻被台北市長蔣萬安回嗆「民進黨反中反到自己變成共產黨」。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）日回應，內政部是依《詐欺犯罪危害防制條例》的相關規定進行管理，也有第一時間向國人報告說明，因此總統府支持內政部的做法。





今日下午1時30分，郭雅慧陪同總統賴清德前往國立台灣大學法律學院霖澤館國際會議廳，出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，關於「小紅書」的爭議，國民黨籍的台北市長蔣萬安說，禁了「小紅書」難道是「反中反到自己變成共產黨」了嗎？對此，郭雅慧指出，「小紅書」這個狀況是因為它涉犯蠻多詐騙案件，但不肯配合政府的相關追查，再加上它並沒有落地管理、不歸屬於台灣。

她強調，在這個情況之下，內政部是依照《詐欺犯罪危害防制條例》的相關條例來進行管理，也有在第一時間立刻跟國人來報告並說明，因此總統府對內政部的做法是支持的。





原文出處：快新聞／蔣萬安竟為「禁小紅書」開嗆卓榮泰 郭雅慧：支持內政部的做法

更多民視新聞報導

蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警

台鐵連2天電力設備故障！桃園=中壢採單線行車 預計這時修復

強調「轉型正義」重要性 賴清德：台灣是一個人權立國的國家

