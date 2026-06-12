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即時中心／温芸萱、許雯絜報導

總統府昨（11）日才公布監察院正副院長及監委共29人提名名單，但馬上台北市長蔣萬安今（12）日就在臉書稱應修憲廢除監察院，要民進黨政府推動修憲廢除監察院。對此，民進黨立委王世堅受訪表示，這份名單雖非滿分，但堪稱「一時之選」，應是藍綠白都能接受的人選。王世堅開酸蔣萬安，是否因民進黨台北市長參選人沈伯洋頻頻質疑市政，讓蔣萬安忙於政治攻防而影響判斷？





王世堅挺監委名單反問蔣萬安 酸：忙著和沈伯洋攻防影響判斷？

副總統蕭美琴昨日在總統府公布監察院提名人選，確定提名前立委陳永興擔任監察院長兼國家人權委員會主委，副院長則提名前立委王榮璋，名單涵蓋人權、社福、司法、勞權、原住民族權益、環境保護、文化及公共行政等領域。

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但蔣萬安今日卻在臉書發文主張應廢除監察院，並引用前監察院長陳菊曾說過「希望我是最後一任監察院長」，讓民進黨推動修憲廢除監察院。

對此，王世堅受訪時表示，這份提名名單雖然不可能達到百分之百完美，但在他看來已經算是「一時之選」，整體人選具有相當專業性與代表性，應該是藍、綠、白各陣營都能夠接受的人選。

王世堅直言，自己不太理解蔣萬安為何會如此快速地否定這份名單，認為對方應該花更多時間仔細了解提名人選後，再做出評論。

談到蔣萬安此番言論是否帶有政治操作意味，王世堅也忍不住開酸表示，是否因為民進黨提名參選台北市長的沈伯洋近期針對市政提出不少質疑，讓蔣萬安忙於政治攻防，進而影響判斷能力。他說，若非如此，以蔣萬安過去的為人處事，不太會做出這樣的事，因此希望蔣萬安能夠再仔細看看提名內容後，再做出更周全的評價。





原文出處：快新聞／蔣萬安竟稱要廢監院！王世堅酸爆：跟沈伯洋競爭太忙「影響判斷」？

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