蔣萬安籲廢監院 否決29人名單

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高雄市長參選人柯志恩批監院已淪為「政黨打手」或「酬庸養老院」，她提出「先凍結監院預算與人事」。 （柯志恩團隊提供）

（另開新視窗）

記者孫曜樟、吳文欽∕綜合報導

總統府於十一日公布監察院第七屆廿九名監察委員提名名單，由前台灣人權促進會會長陳永興出任院長，引發在野砲轟根本是「政治分贓」。對此，台北市長蔣萬安喊出應廢除監察院，同黨立委柯志恩也隨即聲援蔣萬安，批監院已淪為「政黨打手」或「酬庸養老院」，她提出「先凍結監院預算與人事」。

蔣萬安十二日透過臉書公開表態，強調此案核心已非人選問題，而是監察院整體存廢問題，直指民眾近年看不到監察院積極功能，呼籲應修憲廢除監察院。

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蔣萬安在聲明中連番質疑，新冠疫情期間的疫苗採購爭議、農業部委託超思公司進口雞蛋弊案，甚至是近期水電行、五金行竟能標下國防部軍購案，監察院在這些重大案件中均未發揮應有監督功能，已淪為政黨鬥爭的打手與政治人物洗白的工具。他強調：「爾俸爾祿，民脂民膏！」建議國民黨與民眾黨立法院黨團應考慮全數否決廿九名被提名人，先凍結監察院運作，再爭取朝野共識推動修憲廢除監察院。

蔣萬安更援引前監察院長陳菊「希望我是最後一任監察院長」的公開表述，指出廢除監察院本是民進黨長期主張，執政後不應怠於推動，呼籲朝野政黨莫在憲政改革上雙重標準。

柯志恩主張，民進黨過去口口聲聲要廢監院，那就請賴政府停止用人民的納稅錢去餵養這些政治酬庸的位置。用凍結與不提名的方式，讓監察院實質退場，才是對民意最負責的交代。

柯志恩說，許多攸關人民權益、甚至引發巨大社會爭議的重大案件，監察院的調查不是緩不濟急，就是雷聲大雨點小，甚至淪為「政黨打手」或「酬庸養老院」。

她表示，一個年耗數億預算、卻失去實質監督與威信的機關，如果只能發發糾正文，卻無法真正發揮澄清吏治的效果，那確實已成為制度上的「盲腸」！

柯志恩強調，我們支持務實的憲政改革，告別疊床架屋的舊時代。廢除監察院的下一步，原本的彈劾、糾舉、審計等權力如何重組？我們必須確保制度的設計是讓「國會監督更健全」，而不是讓執政者的權力更不受控。