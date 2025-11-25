蔣萬安籲政院提財劃法具體數字 民進黨立院黨團開酸

藍白今天攜手於立法院程序委員會封殺政院版的財劃法修正草案，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜舉行記者會回應。（王千豪攝）

朝野持續就政院版《財政收支劃分法》交鋒，台北市長蔣萬安今（25）天呼籲行政院盡快提出具體數字，才能與地方執行有意義的討論。 民進黨立院黨團回擊，財劃法有條文，各地方政府當然可自行去推估，所以蔣萬安不要明明就會算，卻故意裝不會算、裝媽寶。

藍白今天攜手於立法院程序委員會封殺政院版的財劃法修正草案，民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜舉行記者會回應。鍾佳濱表示，這一屆立法院，國眾兩黨占國會多數之後，程委會現在變成「大冰箱」，只要國眾不願意接受的法案，就直接放到冰箱冷凍起來；反之，只要國眾想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時可以上菜。

廣告 廣告

鍾佳濱感嘆，什麼時候可以解凍，不知道，過去立法院不曾在程委會冷凍各黨的提案，不管提案會不會通過。民進黨團不禁要問，難不成程委會已變成國民黨立院黨團總召傅崐萁、民眾黨立院黨團總召黃國昌的大冰箱了嗎？

針對蔣萬安呼籲行政院盡快提出具體數字與地方討論，鍾佳濱說，財劃法有條文，各地方政府當然可以自行去推估。最怕的是，精算出來的金額接受了，但政院版裡的事權分配不接受，所以行政院版的意思是，事權先講清楚，如果接受，金額可以討論，事權跟金額要一併討論，不要說「我沒有看到金額，我不想討論」。

陳培瑜也說，只要看了政院版的財劃法公式，一定算得出來，如果可以算得出來的話，就可以知道政院版財劃法兼顧城鄉平衡，事權的分配也能重新調整，所以蔣萬安不要明明就會，卻故意假裝不會，故意裝媽寶是沒有用的。

【看原文連結】