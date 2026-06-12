蔣萬安籲藍白否決監院人事案 綠：應推修憲非政治杯葛
總統府11日公布監察院第7屆正、副院長及監委被提名人名單，台北市長蔣萬安今日(12日)在臉書發文，建議在野黨立委在行使人事同意權時全數否決，並呼籲討論監察院存廢議題。對此，民進黨團總召蔡其昌受訪時強調，若國民黨要廢除監察院，就應推動修憲，而非針對人事案進行政治杯葛。
第6屆監察委員任期將於7月31日屆滿，總統府昨日公布下屆29位監委提名名單，包括提名前台灣人權促進會會長陳永興為院長、現任監委王榮璋為副院長。
台北市長蔣萬安今日透過臉書建議國民黨及民眾黨黨團否決監察院人事案，並且思考監院存廢議題。蔣萬安今日一早出席「南投巧克力咖啡節」時進一步表示，過去民眾看到監察院沒有積極發揮功能，反而對許多社會關注議題「閃閃躲躲、輕輕放下」，甚至成為政黨惡鬥的手段或替政治人物洗白的工具。
蔣萬安舉例，像是疫情期間的疫苗採購爭議、農業部委託超思公司高價進口雞蛋案，以及國防部軍購案招標爭議事件，監察院都沒有讓人民信服的作為，因此他認為應該廢除監察院。他說：『(原音)我們看到監察院完全沒有讓人民信服的作為，所以爾俸爾祿、民脂民膏，我認為應該要廢除監察院。民進黨以前到現在也都支持主張廢除監察院，我建議在立法院國民黨團、民眾黨團應該可以考慮全部否決29位監委名單人選，用這樣的方式先凍結監察院的運作，然後爭取朝野之間對於修憲廢除監察院的共識。』
在立法院，國民黨立委王鴻薇、羅智強等都支持蔣萬安的看法。國民黨團總召傅崐萁受訪時也強調，黨團將與黨中央聯繫，嚴格審查監委名單。
民進黨團總召蔡其昌受訪時則回應，若國民黨要廢除監察院，就應該儘速推動修憲，討論未來台灣要採三權分立或五權分立，而非單純針對監委人事案全面抵制。他說：『(原音)我想台灣這個憲政架構要怎麼調整，其實大家都很願意談，如果現在不願意談制度，只是民進黨政府提出的監委名單，不管怎麼提都會反對，那這個只是在人事上面進行杯葛，只是一個政治動作，只是純粹擺明要抵制這個民進黨政府，並不是對台灣政府的改造有所想法。』
民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪時也表示，蔣萬安身為台北市長，對許多市政議題鮮少回應，卻經常針對具有全國政治層次的議題表態，令人感到疑惑。
沈伯洋指出，民進黨過去在國會多數時曾提出成立修憲委員會，當時是國民黨不願參與，如今卻拋出廢院議題，立場前後不一。他強調，目前立法院仍有總預算及軍購等重要議案尚待處理，若真的關心國家制度與發展，應盡快審查預算，而非僅挑選特定議題操作政治攻防。(編輯：鍾錦隆)
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