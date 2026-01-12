蔣萬安籲賴清德效法阿扁 與在野黨領袖會面化解朝野對立

台北市長蔣萬安看台灣現在的朝野衝突，認為前總統陳水扁已經有朝小野大、與在野黨領袖好好對話的前例。（孫敬攝）

賴清德總統執政至今朝野持續衝突，對比前總統陳水扁任內朝小野大，但仍願意跟在野溝通形成強烈對比。蔣萬安12日上午直言，目前朝野的僵局對立非常嚴重，都不是人民之福，所以身為總統，也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖好好的談，來溝通。

蔣萬安指出，陳水扁任內朝小野大，但和願意和時任國民黨主席連戰、親民黨主席宋楚瑜會面對話相比，賴清德主政期間歷經「大罷免」導致對立激化，行政院長卓榮泰更在去年12月15日宣布不副署立法院通過的《財劃法》，導致憲政僵局未解。

蔣萬安上午出席「台北市士林區115年市長與里長有約」活動時表示，從過去包括陳水扁總統在內，不管是啟用唐飛擔任閣揆，或是來和在野黨領袖見面，其實都有前例。「我想在目前朝野對立如此緊張的時候，應該要能夠好好坐下來溝通和對話。」

面對中央政府總預算持續卡關，衝擊公共運輸定期票TPASS補助，蔣萬安直言，行政院還是必須要坐下來好好跟立法院溝通，台北市政府針對民眾，包括TPASS相關權益以及服務，會努力讓它持續不中斷。

針對TPASS補助面臨斷炊的問題，蔣萬安回應，地方政府會全力來讓服務持續下去，但最重要還是中央政府總預算，希望行政院應該要好的跟立法院溝通，尤其針對大家非常關心的軍警消權益，應該要在總預算裡面編列，所以這個部分想還是要好好談、好好溝通。

