蔣萬安籲「扁」例可循！喊話總統：與在野領袖好好溝通

台北市長蔣萬安持續與里長座談。（圖／東森新聞）



台北市長蔣萬安持續與里長座談，來到輝達設址北士科的士林區，更高喊未來士林發展全面爆發，而他也拉高層級喊話賴總統，面對當前的朝野僵局，可以效仿陳水扁前總統與在野領袖對話，才能夠化解僵局。

記者vs.台北市長蔣萬安：「怎麼看卓榮泰來跟您戰北市，（我們就是專注在市政上面，謝謝。）」

這一個轉身背影越來越遠，戲謔一點叫做看不到車尾燈，或許就點明了為何總統賴清德希望由行政院長卓榮泰來出戰蔣萬安，既然黨內無人能贏，乾脆出奇招，不過蔣萬安不以為意，緊固市政來接招。

台北市長蔣萬安：「北投的發展無可限量，士林的發展那我也只能說全面爆發未來無限。」

士林區的未來是全面爆發，理由很簡單，因為輝達就要落腳北士科，蔣萬安緊扣在地議題，積極與里長維持交情。

台北市長蔣萬安：「我們將里建經費，從原本30萬提高到35萬，睦鄰經費也從原本6萬提高到8萬。」

除了經費要到位，各種補助措施都已經定位，不過說回2026最重要的還是這句。

台北市長蔣萬安vs.里長：「一起拚這樣好不好，也祝里長們都能夠順利高票連任好不好。」

看來英雄所見略同，雖然里長送上的是沒什麼特別意涵的波羅蜜，但心意到位你懂我懂，眼看人氣越來越高，有些道理蔣萬安想說給賴政府懂。

台北市長蔣萬安：「身為總統，我想同時也是執政黨的黨主席，應該要能夠和在野黨領袖，好好的談來溝通，過去包括陳水扁總統在內，他不管是起用唐飛擔任閣揆或是來和在野黨領袖見面，其實都有前例。

面對朝野僵局，蔣萬安拉高層級積極喊話，除了鞏固2026連任路更能嗅出對未來的積極鋪路。

