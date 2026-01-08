蔣萬安精準出手 抓回話語權

台北市長蔣萬安日前突然宣布營養午餐免費政策，迫使綠營正在爭取2028縣市長選舉的擬參選人紛紛表態跟進，行政院長卓榮泰8日以財劃法削弱中央財政為由，表達無餘裕協助地方，恐背上反民意黑鍋，尤其在綠營不少人紛紛跟進的同時，卓角色更顯尷尬，反倒是蔣掌握住話語權。

事實上，桃園市112年早已推出營養午餐免費政策，但蔣萬安推出免費營養午餐的時間點特別巧妙，也相當精準；民進黨恰巧面臨兩件大事，一個是中央執政急需立院通過總預算審查，另一個則是他們已訂出農曆年前完成多數縣市初選提名，蔣萬安選擇這時間點從中介入，相當高明。

行政院方面一如以往哭窮賣慘，開記者會訴求中央財政因為《財劃法》修正以及立法院遲遲不審總預算，將會造成多大困難與衝擊，既然要哭窮，自然無法裝闊。

然而，民進黨許多人正在爭取縣市長提名，或是已經進入2026選戰模式，不可能忽視蔣萬安拋出的利多政策，導致這些綠營政治人物被迫跟進，就連高雄市長陳其邁都髮夾彎，從「使用者付費」改為跟進免費政策。

蔣萬安推出這政策目的無非也與個人選舉連任有關，但任何有意願競選2026縣市長選舉的人都警覺到後座力，當陸續有縣市、有擬參選人宣布跟進這項福利政策時，試問哪個想勝選的敢說不？且如果周邊縣市都有營養午餐免費，唯獨少數縣市沒有，勢必會影響該區定居意願，遷戶口換學區甚至搬家都有可能，哪個地方縣市長或民意代表扛得住民意壓力。

還想選舉的綠營政治人物，沒有選擇也只能跟進，這反而讓正在裝窮的行政院立場相當尷尬，政院出面說沒錢給地方做這件事，等於潑所有人一臉冷水，在野黨只要批評政院就好，但執政黨可尷尬了，擬參選人想發福利拚選舉，回頭只能怨政院怎麼那麼不會看臉色。

批判者固然可抨擊這是撒幣政策，但哪個家庭不希望政府幫忙做這件事？蔣萬安選擇在民進黨最焦頭爛額的時機點，用沒有政治色彩的民生福利政見殺民進黨一個措手不及，也把總預算與《財劃法》的話語權給抓回到在野黨手上，讓執政黨陷入兩難。