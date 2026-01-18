即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

九合一大選倒數314天，外傳民進黨將在台北市長選戰中徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君親征，讓綠營士氣為之大振。對此，民進黨台北市議員林亮君今（18）日表示，選對會正在評估中，身為首都重中之重的台北市就是「好酒沉甕底」，不管是卓院長或鄭副院長，都是非常好的選擇，一定會派出最強人選挑戰現任市長蔣萬安。





今早8時30分，林亮君在同黨新北市議員顏蔚慈的陪同下，前往濱江市場掃街，並於活動中短暫接受媒體聯訪回應時事。

關於台北市長綠營將推派卓榮泰或鄭麗君，林亮君指出，選對會都還在評估中，由於還有很多縣市首長的人選也都還在進行徵召、詢問，因此台北市就是「好酒沉甕底」，首都也是重中之重，一定會派出最強的人選來挑戰蔣萬安，無論是卓院長或鄭副院長，對於市民來說都會是一個非常好的選擇。

另，針對「臺灣尚勇」春聯即將開發一事，林亮君則說，待會11時就要開始全面發送身兼中職會長的立委蔡其昌所印製的春聯，可以說是非常的夯，她剛剛去服務處時發現外面已大排長龍，要從8點半排到11點鐘。

她不諱言，蔡會長的「臺灣尚勇」春聯風靡全臺，但最重要的其實是表現非常好的球員，他們即將在3月前往日本為台灣爭光，大家也一起拿這個春聯為臺灣隊加油。







原文出處：快新聞／蔣萬安緊張了？傳政院「兩大咖」將御駕親征 林亮君嗨喊：好酒沉甕底

