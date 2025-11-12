蔣萬安緊張了？曹興誠力薦沈伯洋參選 吳思瑤超振奮：絕對K.O.
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導
前聯電董事長曹興誠今（12）日表示，總統賴清德應該徵召不分區綠委沈伯洋參選台北市長。對此，同為熱門人選的綠委吳思瑤回應，曹興誠的點名非常有創意，也是一個相當具有「真知灼見」的選項，如果沈伯洋能有機會與台北市長蔣萬安在同一個平台上讓國人選擇、比評的話，那沈在各方面的亮眼經歷，絕對是「K.O.」蔣萬安。
曹興誠指出，近日沈伯洋遭到中共的所謂通緝和恐嚇，賴總統呼籲立法院長韓國瑜跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由；未來倘能徵召沈伯洋，必能一掃台派憂慮，振奮人心，間接也會大大提升2026、2028年民進黨的選情。
今早10時，吳思瑤在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪。記者提問，曹興誠點名沈伯洋，您也常被提及是熱門人選？對此，吳思瑤表示，曹興誠的點名非常有創意，也非常有「真知灼見」的選項，曹興誠一兼二顧，一來是為民進黨推薦一個適格、適任的優秀人才；二來又可以藉由這一場首都市長的選舉向社會與世界發聲，台灣向中共蠻橫的跨境鎮壓行為來予以反制。
她認為，這樣一個提名的策略一兼二顧，有很多不同層次的意涵，第一要看看沈伯洋有無意願，她所知目前參選市長應該不是沈委員的選項，但是若站在黨團私心，黨團需要沈伯洋留在立院就國安法案、各項反滲透認知作戰的法制強化，都需要他。
吳思瑤說，「但若沈伯洋與蔣萬安有機會在同一個平台上讓國人來選擇、比評的話，當然沈伯洋亮眼的各方面經歷表現絕對是『K.O.』蔣萬安，這也是一個非常讓人期待的PK狀況，但我尊重當事人意願，沈伯洋在立院還有非常重要的國安事項法案在推動，國安政策缺沈伯洋不可，但若沈參選，不管把他放在任何場域，他絕對是非常有競爭力，能獲得非常多國人認可的好選項」。
