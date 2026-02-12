蔣萬安練網友點歌〈愛我別走〉〈手放開〉送李四川選新北 被問新副市長回這句



台北市副市長李四川昨天（11日）對外宣布，將於二月底請辭現職，並於三月返回熟悉的新北市，正式投入新北市長選戰。外界關注台北市長蔣萬安是否會准辭，蔣萬安昨晚則在李四川的臉書貼文下方留言表示，再過幾天即將迎來農曆新年，開放大家點歌，「讓我過年好好練歌。」至於李四川請辭是否已獲准，以及第三副市長人選何時拍板，蔣萬安今天（12日）幽默回應「人力銀行也是要放年假吧。」

蔣萬安今天上午前往北投中繼市場拜早年，現場吸引不少婆婆媽媽圍繞，紛紛爭相與他合影。針對外界再度詢問是否會同意副市長李四川請辭一事，蔣萬安重申自己先前的立場，並表示「川伯不管在哪裡，我都全力支持他。」

至於日前在李四川臉書底下留言邀請網友點歌一事，蔣萬安今天也反問媒體「你們希望我唱什麼？」現場媒體隨即提到網友敲碗的歌單，包括「祝你幸福」、「手放開」、「愛我別走」，以及「勇氣」、「hold my hand」與Lady Gaga的歌曲等。蔣萬安聽後再度笑著回應，「你們想要我唱什麼？給我一點時間練習。過年順便練歌。」

