今年在上海舉辦的台北上海雙城論壇，台北市政府訪問團由副市長林奕華率隊出發。抵達上海後，由上海市政府副秘書長朱民和台辦主任金梅接機，其中金梅曾在2024年被陸委會禁止來台參加雙城論壇。受到近期1219北車事件影響，林奕華在參訪大型場館時，特別關注群眾疏散問題，並與上海方面交流相關安全措施。

蔣萬安縮短行程 林奕華先率團赴雙城論壇。（圖／TVBS）

台北市政府訪問團於12月27日中午抵達上海，由上海市政府副秘書長朱民和台辦主任金梅在機場迎接。金梅是第一個上前迎接的官員，她與林奕華握手致意。值得注意的是，金梅曾在2024年被台灣陸委會禁止來台參加雙城論壇。在接機過程中，林奕華轉身時似乎沒有注意到已經伸出手的上海台辦副主任李驍東。

抵達後，林奕華和議長戴錫欽以及八位議員體驗了上海機場捷運，隨後前往上海「梅賽德斯賓士文化中心」參觀。這座飛碟造型的綜合型場館最多可容納18000名觀眾，是上海舉辦大型活動的重要場所，包括周杰倫和五月天都曾在此舉辦演唱會。

在訪問團到場前，將近10名穿著黑衣、配戴耳機麥克風的陸方人員在大門維持秩序。值得注意的是，台灣和大陸媒體的麥克風都必須交給陸方人員。由於台北市長蔣萬安因北車事件縮短訪問行程，林奕華在參訪時特別關注與群眾安全相關的議題。

林奕華表示，大家對於疏散都很重視，所以他們關心的議題非常多元，包括觀眾如何進出場，以及如何進行緊急疏散。文化中心副總經理華巍則解釋，觀眾出入口是分散的，二樓觀眾使用二號門，五樓觀眾則使用五號門。

訪問團首日行程相當緊湊。在參訪中山醫院時，因場地限制，只有一家台灣媒體能近身拍攝。晚間，訪問團接受了上海市政府的晚宴招待，但晚宴不開放台灣媒體拍攝採訪。

