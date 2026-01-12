蔣萬安罕見論述兩岸統獨 媒體人：保留2028可能，讓同志、敵人忐忑不安

記者李鴻典／台北報導

爭取2026連任的台北市長蔣萬安接受媒體專訪罕見談到兩岸、統獨立場表示：「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」資深媒體人王家俊分析，蔣萬安有2026連任考量，也保留2028可能性。這是讓同志、敵人最忐忑不安的。

王家俊分析，蔣萬安有2026連任考量，也保留2028可能性。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

對於蔣萬安罕見論述：「我是台灣人，我就是中華民國的國民。」王家俊撰文《選2026或2028？蔣萬安表態兩岸統獨的背後》分析，蔣萬安站在中華民國憲法的基礎上，抓藍軍與台灣主流民意之間的最大公約數。兩岸與統獨立場點到為止。內容算是安全牌。不至於引發藍軍反彈，中間選民、淺綠也聽得進去。

特別是對照祖父蔣經國晚年曾說出「我在台灣住了四十年，我已經是台灣人了」以及「我是台灣人，我也是中國人」等話，這句話的意義在於小蔣對臺灣這塊土地的情感投入與認同感。無涉太多兩岸定位與政治爭議。蔣萬安呼應「我是台灣人」算是很聰明的論述。

光是爭取2026台北市長連任，需不需要談兩岸、統獨或台灣認同？王家俊認為，是不需要的。因為盧秀燕無須連任台中市長，路人皆知她打算瞄準2028大位了，都未必願意在此刻論述兩岸、統獨光譜，連打安全牌都省了。蔣萬安有何必要在此時此刻出招、論述？

因為這是國家領導人的高度。王家俊提到，「這是把刀鋒從賴清德髮際上飄過去」。這跟國中小營養午餐全免、生生喝鮮乳同樣佔據議題制高點，站在政治光譜極大化的中間位置，把其他人都排向深藍或深綠的極端。看似無形、實則有形的「政治號召」。

王家俊說，蔣萬安有2026連任考量，也保留2028可能性。這是讓同志、敵人最忐忑不安的。

