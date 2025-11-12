蔣萬安罕露臉宣布上班課！今早臉書被灌爆 「咕嚕咕嚕」翻車了

政治中心／陳慈鈴報導

受到鳳凰颱風影響，截至今（12）日上午9時，全台共計11縣市、3鄉、1校停止上班上課。而台北市長蔣萬安昨晚於臉書宣布，台北市12日正常上班上課，留言區直接被「咕嚕咕嚕」大軍圍剿。今日一早，台北天氣晴朗，許多網友紛紛湧入臉書表示，「蔣神你贏了酸民」、「還好沒放，不然肯定被罵死」。

蔣萬安於11日晚間在臉書宣布，鳳凰颱風已減弱為輕度颱風，臺北市尚未列入陸上警報範圍，因此臺北市12日正常上班上課。根據中央氣象署資料，鳳凰颱風持續北上，不過強度減弱、暴風圈縮小、路徑也略為南修。氣象署及臺大氣象團隊預估，明天臺北市的山區及平地風雨，都沒有達到停班停課標準。

蔣萬安表示，臺北市會繼續全力守護城市安全，確保市民生活正常運作。面對風雨，南臺灣首當其衝，我們也會持續和其他縣市保持聯繫，必要時啟動跨縣市資源調度，同島一心。預估12日還有短暫陣雨，提醒市民朋友上班、上學記得攜帶雨具、注意安全！

消息一出，蔣萬安的臉書直接被網友灌爆，「咕嚕咕嚕」、「到底要蔣幾次才會聽啦」、「沒放假你為啥放自己的照片啊」、「明天上課又要塞車了」；豈料，今日天氣晴朗，留言區直接大反轉，「蔣市長真的才是有擔當有智慧的市長」、「佩服蔣市長所做的決策，今天出門沒風沒雨」、「跟上次一樣堅持不放，結果隔天風和日麗。真的服氣了」、「沒風雨是要放什麼假啦！」

值得一提的是，蔣萬安這次透過專業判斷，堅持不放颱風假，並且於圖卡上放上了自己的照片，成功打破沒放假就不放照片的都市傳說，引發關注。

