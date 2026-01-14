蔣萬安罕「穿圍裙燉雞湯」 陳美鳳曝私下互動大讚：很暖心

蔣萬安（左）罕穿圍裙燉雞湯，陳美鳳大讚私下暖舉。（資料圖／范揚光攝、陳俊吉攝）

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳主持節目《美鳳有約》長達25年，經常分享生活保健資訊，也邀請不少名人展現廚藝，因此她14日爆雷新合作的大咖名人就是台北市長蔣萬安，且蔣萬安私下的細心舉動，讓陳美鳳忍不住直呼：「真的很暖心。」

陳美鳳14日在社群分享節目側拍的照片，透露蔣萬安將擔任節目的大來賓，而且蔣萬安還親自下廚燉雞湯，一身白襯衫、藍西裝褲，外面穿著一件黑白條紋圍裙，看起來有模有樣，讓她自豪說：「這個畫面大家想不到吧，老實說燉出來的湯還真的蠻好喝的。」

蔣萬安（左）同框陳美鳳展現廚藝。（圖／臉書 陳美鳳 MeiFen）

另外，她也發現，炒菜時的鍋柄很燙，蔣萬安卻淡定地忍著高溫，就是為了整體錄影更順暢，陳美鳳則表示慚愧：「因為後來鳳鳳要協助拿鍋子才發覺好燙，唉呀呀〜足拍勢」，並大讚蔣萬安的貼心反應「真的很暖心〜很為他人想欸」。

貼文曝光後，引來網友熱烈留言回應，「新好男人」、「市長也很接地氣啊」、「市長和美鳳姐耶～非常期待播出」、「公認好男人，好爸爸，好老公」。其實蔣萬安過去也公開展現過廚藝，他2024年與新北市長侯友宜共同比拼煮年菜，也曾在日本的台灣祭中嘗試製作蚵仔煎，顯然身為三寶爸的他，對於做飯還是頗有研究，令人好奇他的雞湯究竟味道如何。

