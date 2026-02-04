蔣萬安署名春聯「馬踏飛燕」引聯想 盧秀燕：吉祥話

（中央社記者趙麗妍台中4日電）台北市長蔣萬安與台北市議員徐弘庭的聯名春聯提到「馬踏飛燕」，因蔣萬安生肖為馬，引發聯想。台中市長盧秀燕今天受訪表示，過年的春聯都是送上吉祥話，用意都是好的。

農曆春節將至，不少政治人物也發春聯，蔣萬安與徐弘庭聯名的春聯「馬踏飛燕迎春歲、千里之行運騰飛」，其中「馬踏飛燕」，引發聯想，有網友認為，燕子暗指盧秀燕，剛好蔣萬安的生肖為馬，笑稱有何用意。

盧秀燕今天在和平專案行程中受訪，她表示，「謝謝，過年的春聯都是送上吉祥話，用意都是好的」。

聯訪結束後，盧秀燕走向座車時，她詢問旁人「真的會有這種春聯喔？」，一旁媒體表示，春聯的書寫者是知名作詞人方文山。方文山去年也為台中市政府的春聯執筆。

日前，蔣萬安也公布台北市政府馬年春聯「今馬熊讚」，蔣萬安提到，此次春聯由他手寫，祝福市民每個當下都是非常讚的時光，馬上幸福、馬上順利、馬上平安。（編輯：李淑華）1150204