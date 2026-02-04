蔣萬安聯名春聯引遐想！王時齊曝「馬踏飛燕」指的是「這1不吉利東西」！

論壇中心／綜合報導

農曆春節就快到，今年剛好適逢九合一選舉，許多政治人物會自製新年春聯來發送，也會特別選用與「馬字」相關的吉祥話做為發想，不過台北市長蔣萬安和台北市議員徐弘庭聯名的春聯「馬踏飛燕」被外界聯想，「屬馬」的蔣萬安踏在台中市長盧秀燕上。對此，資深媒體人王時齊在《頭家來開講》節目上透露，「馬踏飛燕」其實是一件古代的「陪葬品」。





王時齊表示，在春節期間要貼的春聯，上面卻寫「馬踏飛燕」，這其實是東漢晚期的大型磚石墓葬出土的陪葬品，就藝術層面來說是很有價值，不過這個壯馬與飛燕互相契合的造型，其實內在的含義是指朝廷駕馭匈奴的決心，那誰是馬？誰又是飛燕？另外，在2002年的時候，美國總統布希到中國訪問，江澤民把馬踏飛燕的仿品當作禮物送給他，結果美國跟阿富汗就發生了一場反恐戰爭。

「馬踏飛燕」被外界解讀是蔣萬安的野心，盧秀燕今天受訪時還表示，春聯都是送上吉祥話，她相信用意都是好的。不過她對此事感到好奇，忍不住私下問「真的有這種春聯喔？」

