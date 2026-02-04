蔣萬安聯名春聯「馬踏飛燕」引熱議 徐弘庭親上火線說明

財經網紅胡采蘋發文指出，台北市長蔣萬安與國民黨台北市議員徐弘庭合送的春聯，有著書法作者落款位置不當「喧賓奪主」以及內容「馬踏飛燕」讓人引發聯想。對此，徐弘庭受訪回應指出，方文山已經連續11年幫他書寫春聯，可以說他才是這春聯的主人；另外直到網紅影射政治性含意，他才發現「馬踏飛燕」可以跟台中市長盧秀燕扯上關係。

台北市議員徐弘庭。（圖／徐弘庭臉書）

蔣萬安與台北市議員合送的春聯，邀請知名作詞人方文山揮毫書寫。胡采蘋在臉書發文表示，書法作者的落款應該要落在左下方，稱為「下款」。她說明，通常書法的右上角是「上款」，主要寫這幅作品是要送給誰。既然方文山是這幅字的作者，應落款在左下角，加上是代蔣萬安、徐弘庭手書，主人家為正，書作者為副，才不會喧賓奪主。

廣告 廣告

徐弘庭表示方文山已經連續11年為他書寫春聯。（圖／徐弘庭臉書）

對此，徐弘庭受訪表示，對於多年好友方文山被捲入話題感到很不好意思，他提到，這已經是方文山連續第11年幫他寫過年春聯。徐弘庭說明，一開始方文山也是參考其他書法家所以用「題」，但近幾年方文山也開始對書法有研究，所以從5年前開始就改用「書」。

針對網紅認為方文山落款位置「喧賓奪主」。徐弘庭直言，「方文山才是這份書法的主人」他接著笑說，他沒有這個文采，但是請來方文山為選民帶來新年祝福。

至於春聯內容的「馬踏飛燕」，徐弘庭表示，這是東漢很有名的青銅器，象徵著一個時代國力鼎盛的象徵，他自己非常喜歡，家裡也放有複製品。不過內容方文山沒有跟他討論。他還笑說，如果方文山會跟他討論，也許周杰倫的歌也有幾首會是他寫的。

對於影射到盧秀燕，徐弘庭無奈地表示，在網紅發文之前，包括自己在內整個辦公室的人都沒有想到這點，或許現在很多網紅政治化比很多政治人物還嚴重。徐弘庭更指出，方文山不只是台北市的市政顧問，也是台中市的市政顧問，所以這種聯想根本毫無根據。

延伸閱讀

記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀

美擬對記憶體課100%關稅 外媒點名2台廠恐受波及

快訊/台股盤前三大「核彈級消息」！