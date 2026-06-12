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即時中心／陳奕劭報導

台北市長蔣萬安今（12）日在臉書稱，要廢除監察院，還搬出監察院前院長陳菊昔日發言「希望我是最後一任監察院長」，要民進黨修憲廢除監察院。對此，政治工作者周軒談指出，大家疑惑，蔣萬安連自己老祖宗留下的五權憲法都不要嗎？周軒進一步盤點台北近年上媒體版面的市政爭議，狠酸「他只是替自己留後路」。

蔣萬安喊廢監院，周軒這樣說

周軒在臉書發文表示，今天與南投縣長許淑華合體的台北市長蔣萬安，非常罕見的發了臉書，呼籲國民黨立委提案廢除監察院。大家都覺得蔣萬安到底在幹嘛？自己老祖宗留下來的五權憲法不要了嗎？是不是真的要選總統？

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他指出，真的沒有那麼複雜，大家不要想多了。蔣萬安現在喊廢除監察院，只是在幫自己留後路而已。

快新聞／蔣萬安背棄國父家法？竟吵廢監院 周軒列「5大爛攤」酸爆：替自己留後路

副總統蕭美琴在總統府主持監察院人事提名記者會。（圖／取自Flickr；作者總統府）

周軒列舉台北市政爭議

周軒盤點這陣子上過新聞版面的台北市政爭議，包括負壓吸菸室施工品質與經費來源、一隻700萬的秀珍菇遮陽傘、捷運信義線東延段施工安全性問題、大直培英社宅基地7000噸事業廢棄物、大龍、西寧市場改建爭議。

周軒認為，馬上隨便舉例就5個，沒想到沒出現的想必更多，每一個都可以讓蔣萬安卸任後被調查，他當然現在要出來呼籲自家的好兄弟趕快把監察院廢了，就跟民眾黨為了救柯文哲大修刑事訴訟法一樣。





原文出處：快新聞／蔣萬安背棄國父？竟吵廢監院 周軒列「5大爛攤」酸爆：替自己留後路

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