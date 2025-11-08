蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談

政治中心／綜合報導

2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。

台北市長蔣萬安、議長戴錫欽金鏟子鏟下，環狀線東環段開工大吉，不知道兩人有沒有討論明年選戰規畫，因為戴錫欽已喊話蔣萬安跨黨站台。

台北市議長戴錫欽（11.6）：「現任4席加沒有的2席，他們在沒有母雞的情況下，他們如果願意支持蔣萬安，萬安沒有理由不幫他們站台，（你會支持）當然，（那你要說服其他議員）當然這我工作，要合作一定要誠心相對。」

上回選戰，白營在柯文哲、市長候選人黃珊珊帶領下，四名新人陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽都當選。這回中正萬華吳怡萱、松信派許甫搶席次。

民眾黨副秘書長許甫：「如果上升到政黨層次，有待兩黨包括國民黨主席選出後，組織人事都穩定後，後續協商談合作才有進一步站台部分。」

黃國昌日前拜會蔣講萬安。（圖／資料照）





台北市議員（民）許淑華：「台北市如果出現三腳督，對蔣萬安來說非常不利，現在只能犧牲這些小雞，幫民眾黨站台勢在必得，這樣情況也讓藍營支持者非常困擾，到底投給國民黨議員還是民眾黨議員，也會導致小雞互相內鬥。」

面對老戲碼藍白合，綠營隔岸觀火，沒想到議員鍾小平也喊，要找黃國昌站台。

台北市議員（國）鍾小平（11.6）：「既然藍白合就互相幫忙，我們也爭取黃國昌幫我們站台。」

民眾黨主席黃國昌（11.7）：「以後的事情很遙遠，現在最重要的，你惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候出來澄清道歉。」

鍾小平認為，如果蔣萬安可以幫民眾黨站台，那他要請黃國昌也來幫藍營站台。（圖／鍾小平提供）





台北市議員（民）顏若芳：「柯文哲疑似貪汙圖利都還沒塵埃落定，黃國昌因為狗仔事件也遭調查，這2件事情國民黨還要跟民眾黨合作嗎。」

自民眾黨創立以來，藍白關係亦敵亦友，但選戰席次有限，是不是塑料交情，提名策略見真章。

（民視新聞綜合報導）

