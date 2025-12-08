蔣萬安能連任？北市若「雙帥對決」 最新民調出爐

2026選戰開打，台北市長蔣萬安力拚連任。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）





2026選戰開打，台北市長蔣萬安力拚連任，「TVBS民調中心」最新民調顯示，民進黨不論是推出王世堅、吳怡農或鄭麗君，支持度都落後蔣萬安至少24個百分點；調查也顯示，輝達海外總部確定落腳台北市，有35%市民認為是台北市政府的功勞，對此，吳怡農今（8）日直言，現在去搶輝達的功勞「沒有意義」。

「TVBS民調中心」4日公布最新民調，依據民進黨推派不同人選，對比支持結果如下：王世堅31%，蔣萬安55%，差距24個百分點；吳怡農24%，蔣萬安61%，差距37個百分點；鄭麗君24%，蔣萬安62%，差距38 個百分點；沈伯洋22%，蔣萬安64%，差距42個百分點；林右昌19%，蔣萬安65%，差距46個百分點。

交叉分析顯示，在20歲至29歲族群中，王世堅獲得48%支持，蔣萬安為31%；但於30歲以上各年齡層中，蔣萬安支持度皆超過5成。政黨傾向部分，民進黨支持者有69%支持王世堅，國民黨支持者有94%支持蔣萬安，中立選民支持蔣萬安44%，支持王世堅28%。

調查顯示，輝達海外總部確定落腳台北市，35%市民認為是台北市政府的功勞，8%認為是中央政府的功勞，37%認為兩者都有功勞，7%認為都沒有功勞。蔣萬安施政滿意度為59%，不滿意為 25%，16%無意見。

對於輝達落腳台北市，吳怡農日前就嗆聲不能把這個當成政績，今日再度針對此事回應，認為現在去搶輝達的功勞「沒有意義」，這是本來就該做的事，台北應該要更積極，若把它列為政績，「是不是太不認真了呢？」

本次調查為TVBS民調中心於2025年11月27日至12月4日，針對台北市20歲以上民眾進行調查，成功訪問有效樣本1,006位，在 95%信心水準下，抽樣誤差為 ±3.1 個百分點，以電話訪問方式進行，並依性別、年齡、地區及教育程度加權。

