蔣萬安自爆「沒文山區沒三寶」！笑稱3歲兒已抱不動

台北市長蔣萬安28日至文山區行政中心出席「與里長有約」座談，蔣萬安除分享上任3年在北市以及文山區政績外，也感性表示他和文山區最有感情，因為「沒有文山區就沒有今天我3個可愛的寶貝」，更提到三寶現在滿3歲，很重已經抱不動，更是家中的「聊天擔當」，非常可愛。蔣萬安強調，市府會持續與里長配合推動里政業務，落實行動往前進。

蔣萬安今日下午與文山區里長座談，他表示，每一次來文山區他都會跟大家講 他跟文山區是最有感情，因為「沒有文山區就沒有今天我3個可愛的寶貝」，他也分享今早才參加北市好孕專車擴大服務的記者會，他上任第1年推出好孕專車時還抱著剛出生的「三寶」在胸前，但3年後的記者會他已經沒辦法抱著昨天才剛過三歲生日的三寶，因為他很重，還活蹦亂跳，是家中的「聊天擔當」非常愛講話、講不停，一天問好幾個「為什麼」，非常可愛。

蔣萬安說，時間過得很快，這段期間文山區變得非常不一樣，許多建設如火如荼推進，他也要謝謝文山區的各里長，讓文山區越來越好，許多里長的提案，包括文景七號公園整建，市府也編列去年、今年、明年連續3年的預算，後續會繼續推動。

蔣萬安也提到包含公館圓環、輝達進駐、都更發展以及捷運興建、生生喝鮮奶、好孕專車、幸福住宅等政策和政績，他強調，這些重大的工程市府都會逐步來推進完成。

最後蔣萬安提到，針對里長相關的需求，在民政局努力下，將里建經費從30萬提高到35萬；地方基層出國考察費用從2萬7提高到3萬5 另外；睦鄰活動費從6萬提高到8萬；里民活動場所租金的補助一直停在3萬，他日前也宣布要提高來反映目前市場租金的行情等等，市府都正在如火如荼推進，他也感謝謝謝里長協助市府與地方溝通。

