蔣萬安與加駐台貿易代表相見歡

蔣萬安致贈《台北地圖》予何代表，期盼代表在未來的日子裡持續探索並發現更多台北之美。（記者王誌成攝）

記者王誌成∕台北報導

台北市政府七日表示，台北市長蔣萬安於五日接見加拿大駐台貿易辦事處代表何曼麗及處長查爾斯，雙方就科技、教育、能源等議題廣泛交換意見。蔣萬安指出，感謝加方長期在教育、文化、經貿、醫療及科技領域對台北的支持，尤其在教育方面，加拿大是台灣青年留學及打工度假的熱門目的地，雙方亦推動高中雙聯學制等合作計畫。

蔣萬安指出，代表對台北市的發展印象深刻，自一九九０年代起即與台灣有深厚淵源，重返台北後更感受到城市在交通與制度上的進步。她提到，明年將是加拿大駐台貿易辦事處設立四十週年，未來將持續推動雙邊合作，並特別肯定台北市政府對「加拿大國慶日」活動的協助。

蔣萬安提到，台北歡迎加拿大企業進駐投資，市府設有「台北投資服務辦公室（ＩＴＯ）」提供一站式服務，期待與加國相關產業進一步合作。此外，雙方也就能源與安全議題交換意見，蔣市長說明台北市施政重點包括科技經濟、安全及能源等三大方向，何代表則指出加拿大為全球主要能源出口國，樂見雙方未來在能源安全領域加強合作。