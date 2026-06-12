蔣萬安與許叔華聯手邀您來南投悠閒喝咖啡吃巧克力

蔣萬安市長與許叔華縣長強強聯手，邀您來南投悠閒喝咖啡、吃巧克力。（圖：南投縣政府提供）

2026南投巧克力咖啡節，將從6月19日起在「福興溫泉遊客中心」盛大登場，直到28日，將邀集百家知名品牌、推出4場晚會、3場煙火秀； 南投縣政府在熱鬧舉辦說明會時，縣長許淑華特別邀請台北市長蔣萬安前來共襄盛舉，邀請全民來南投悠閒喝咖啡、品嚐巧克力力挺在地優質產業！

許淑華縣長強調，南投是全台最重要的「精品咖啡」生產重鎮，也是台灣可可與巧克力產業的重要基地；「南投巧克力咖啡節」已邁入第6年，不僅成功打造南投代表性的產業觀光品牌，今年更榮獲第三屆旺旺中時旅遊大賞～「南投縣特色活動」獎的肯定；並入選交通部觀光署「台灣觀光雙年曆」，同時感謝交通部觀光署與農糧署每年補助經費，巧咖節活動已成為全國矚目的觀光盛事；而今年(115年)巧克力咖啡節，集結全國知名100多家巧克力、咖啡及特色伴手禮品牌店家前來參與展售會，並規劃有3場千人體驗活動、2場主題踩街嘉年華、4場大型主題晚會及三場璀璨煙火秀，打造白天到夜晚都精彩不間斷的夏季盛典，透過活動整合產業、觀光、文化及教育體驗，希望讓更多民眾認識南投優質農產與特色品牌。

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應邀前來擔任行銷大使的台北市長蔣萬安表示，台北與南投長期保持良好交流合作關係，南投不僅擁有豐富自然景觀，更孕育出許多優質咖啡與巧克力品牌。此次特別來到南投參與記者會，希望透過城市交流共同推廣台灣優質產業，也邀請更多北部民眾安排假期走進南投，親身感受南投咖啡與巧克力的魅力，支持台灣在地品牌與農業發展；南投縣政府在去年攜手臺北市等10個縣市，共同推出「十全十美縣市引客方案」，整合超過116項團體旅遊優惠及獎勵措施，成功帶動跨縣市觀光交流並奠定合作基礎。今年雙方預計持續深化合作，南投縣政府更推出「臺北市民」專屬優惠，凡設籍臺北市民眾在「2026南投巧克力咖啡節」期間，每天前200名遊客都可享有限定好禮；「南投旅遊好康月」活動也將於近期加碼上線，歡迎民眾來南投旅遊享好康。

「2026南投巧克力咖啡節」19日盛大登場，許叔華縣長攜手台北市長蔣萬安，邀您來南投悠閒喝咖啡、吃巧克力。（圖：南投縣政府提供）

活動說明會現場，還特別安排蔣萬安市長與許叔華縣長、「雙首長」搶先體驗巧咖節最受歡迎的千人主題體驗活動，由許淑華縣長與蔣萬安市長共同體驗其中手沖咖啡DIY，在咖啡職人帶領下認識精品咖啡沖煮技巧與風味特色，提前感受活動結合知識、趣味與互動體驗的魅力；記者會上另一大亮點則是由巧克力咖啡節代言人高曼容與出身南投的創作歌手鄭可強共同登場，鄭可強首度公開演唱專為今年活動全新創作的巧咖主題曲，以輕快旋律唱出南投咖啡與巧克力的獨特魅力，為活動揭開序幕，代言人高曼容則首次公開主題曲專屬舞蹈Challenge，現場帶領大家一起挑戰「巧咖舞」，邀請全國民眾於活動期間拍攝舞蹈短影音上傳社群平台，就有機會抽中南投住宿券及活動限定好禮。

南投縣政府表示，今年(115)活動也攜手眾多知名品牌推出聯名商品與限定合作企劃，從精品咖啡、特色巧克力到人氣伴手禮一次集結，讓遊客不僅能品嚐南投在地風味，更能將專屬於巧克力咖啡節的美好回憶帶回家。目前也正舉辦「南投旅遊百K暨小鎮漫遊嘉年華」及「2026南投星空季」，邀請大家來南投騎單車、品咖啡、吃巧克力、賞星空，來一場深度的南投旅行。「更多活動資訊可至南投巧克力咖啡節官網https://www.nantouccf.com及樂旅南投Facebook粉絲專頁查詢。」（李河錫報導）

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