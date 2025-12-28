蔣萬安與龔正午宴 提及小紅書

今年上海、台北雙城論壇，因北市日前發生隨機殺人案，台北市長蔣萬安將行程縮減為僅參與主論壇，短暫停留上海7小時，不過，蔣萬安與部分北市府人士仍與上海市長龔正等人展開簡單午宴。據與會人士指出，蔣萬安當面向龔正轉達小紅書未配合打詐遭台灣封鎖問題，龔正也向與會人士解釋產業狀況。

上海、台北雙城論壇原預計由蔣萬安率團，除參與論壇外也安排許多市政參訪行程，因北市發生隨機殺人案，蔣萬安緊急決定僅參加主論壇、當天往返兩岸以安民心，訪問團則改由副市長林奕華率團出訪。

廣告 廣告

雖然蔣萬安上海行僅7小時，但在雙城論壇主論壇落幕後，仍抽空和龔正等上海方人士參與簡單午宴。據了解，午宴菜色相當簡單，仍不減席間融洽氣氛，與會人士轉述，由於主論壇剛結束，雙方也交流許多話題。

與會人士說，將AI產業結合市政為午宴交流重點。上海市分享目前在處理建築管理相關領域，大談引進AI辨識系統經驗，強調能大幅簡化許多申請及審核流程，有效降低處理時間，蔣萬安及北市府人士也認為未來可效法。

此外，上海市也提及明年將舉辦上海國際美食節，每個月都有不同類別的美食登場，由於涉及產業類發展，未來兩市將持續討論交流及合作可能性。

雙城論壇登場前，民進黨北市議員頻頻要求蔣萬安赴上海時反映小紅書議題。與會人士說，蔣萬安已將議員訴求轉知給龔正，龔正也向蔣及與會人士說明現今產業狀況。

與會人士直言，小紅書議題涉及中央權限，蔣萬安將話帶到已是相當幫忙，身為事主的中央單位應該更加把勁與對岸溝通。